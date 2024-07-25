Неприємні новини від ДТЕК: як вимикатимуть світло в Україні 26 липня

Обмеження стосуватимуться усіх регіонів

В Україні продовжують застосовувати погодинні графіки відключень світла, які 26 липня діятимуть майже всю добу. Обмеження електроспоживання почнеться з 5 ранку.

Про це повідомив ДТЕК. Зазначається, що графіки будуть стосуватись усіх побутових та промислових користувачів.

"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра, 26 липня, застосовуватимуться з 05:00 і до кінця доби", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що останні кілька днів з 22 липня відключень світла в Україні стало врази менше. Однією з головних причин став спад спеки та нормалізація середньодобових показників температури, що знизило навантаження на енергосистему.

Проте українців вже зараз закликають готуватися до важкої зими. Адже є висока ймовірність відключень світла по 12 годин на добу.

Водночас українська енергосистема потерпає не тільки від ракетних ударів Росії. Названо, ще одну причину частих аварій на енергетичних об'єктах.

Зазначимо, що графіки відключень діють уночі через те, що дефіцит в енергосистемі фіксується цілодобово. У темну пору року не працюють СЕС. Про це розповіли у ДТЕК.

В умовах постійних вимкнень варто потурбуватись про енергонезалежність. "Телеграф" повідомляє, які зарядні станції підійдуть для дому та навіть фронту. Вони без проблем "потягнуть" декілька годин роботи Starlink та інших приладів.