Жара усиливается, но некоторые области накроют грозы: прогноз погоды на выходные

Столбики термометров поползут вверх

Третья декада июля принесла в большинство регионов Украины снижение жары и осадки, их сопровождают грозы, град и шквалы. В пятницу в некоторых областях ожидается непогода, на выходных местами также пройдут дожди.

"26 июля в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях грозы, днем ​​Винницкой, Одесской и Николаевской местами град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)", — предупредили в Укргидрометцентре.

Днем 26 июля столбики термометров в стране поднимутся до +22 +32 градусов. Прохладнее всего будет на западе Украины, самым жарким будет юг и юго-восток.

В субботу, 27 июля днем, дожди с грозами вероятны на Запорожье, Херсонщине и в Крыму. Ночью ожидается 15-22 градуса с отметкой "плюс", в дневное время воздух прогреется до +25 +31 градуса.

В воскресенье, 28 июля, на большей части Украины будет без осадков, небольшая облачность. Однако на западе страны и в Житомирской области пройдут грозовые дожди. В этот день жара усилится. Ночью столбики термометров покажут 15-19 градусов тепла (в Крыму +20) днем синоптики обещают от 29 до 34 градусов выше нуля.

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