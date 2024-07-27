В Россию вывезли украинского титана на 90 миллионов: к схеме причастен подсанкционный олигарх из РФ

Шелков вывозил сырье с Демуринского горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области

В Россию вывезли украинский титан на сумму более 90 миллионов гривен, который затем передали компаниям из военной сферы российской промышленности. К схеме причастен подсанкционный российский олигарх, получивший подозрение приспешник террористов Михаил Шелков.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. Также информацию о схеме и подозрении подтвердило Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что по данным следствия, Шелков на протяжении 2020-2021 годов организовал передачу титаносодержащих концентратов на 90 млн гривен компаниям, причастным к изготовлению вооружения для нужд российских террористов. Компании, получавшие титан, способствовали подготовке агрессивной войны российского террористического режима против Украины.

Шелков вывозил сырье с Демуринского горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области через схему с подставными компаниями. Официально покупателем концентрата была австрийская компания, которая покупала его по заниженным ценам. Фактически же концентрат отгружался на российские предприятия, уплачивавшие его стоимость на счета австрийской компании. Затем компания выплачивала украинскому предприятию заниженную стоимость концентрата.

Разница оседала в карманах Шелкова, который с 2012 года владел комбинатом, а в 2021 году попал под украинские санкции. В Украине олигарх не уплатил налогов на 18,5 млн гривен, не говоря уже о том, что стратегически важное сырье попало в руки российских террористов. Конфисковать комбинат у Шелкова Апелляционная палата ВАКС по жалобе Минюста смогла только в 2023 году.

Напомним, США и Великобритания ввели новые санкции против российского террористического режима, направленные на ограничение доходов России от экспорта важных металлов – алюминия, меди и никеля. Отныне импорт российских алюминия, меди и никеля в Соединенные Штаты запрещен, а также запрещено использовать эти металлы на мировых биржах металлов и во внебиржевой деривативной торговле в случае, если они имеют российское происхождение.

Впрочем, уже давно не секрет, что россияне обходят санкции во многих областях. К примеру, в сфере производства боеприпасов. В российских ракетах и беспилотниках, которыми террористы утром 22 марта атаковали Украину, было не менее 300 типов различных иностранных компонентов, а их общее количество составляло более 7,5 тысячи единиц. Все они попали в Россию, несмотря на санкции, введенные западными державами.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне обходят санкции из-за "крипты" и СМИ выяснили, как им это удается.