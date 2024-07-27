На комісію навіть із відстрочкою? Юрист пояснив, чи законно це

Експерт дав чітку відповідь

Відповідно до законодавства про мобілізацію, певні категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації. Людину не можуть направити на військово-лікарську комісію (ВЛК) до або перед розглядом заяви про відстрочку.

Про це розповів військовий адвокат, керівник напряму військового права та захисту прав військовослужбовців Адвокатського об’єднання "Актум" Артем Бондар "РБК-Україна". Він зазначив, що це протиправна дія, яка не відповідає чинному законодавству.

"Під час розгляду заяви про надання відстрочки від призову на військову службу проходження ВЛК з метою встановлення придатності до військової служби — непередбачене. Проте після надання відстрочки військовозобов'язаний може бути направлений на проходження ВЛК задля поновлення або визначення його статусу придатності до військової служби", — пояснює юрист. .

У разі, якщо документи на відстрочку не приймають або необґрунтовано відмовляють у відстроченні, документи можна надіслати поштою або прийти особисто до ТЦК та СП разом з адвокатом. Він може також допомогти, якщо протиправно чи необґрунтовано відмовили у відстроченні.

Раніше ми розповідали на який термін видається відстрочка від мобілізації в Україні. Зазначимо, що декларація про неї в деяких військовозобов’язаних залишається незалежно від цього, на який час вона видається.

Також "Телеграф" писав, чи можуть відмовити у наданні відстрочки через відсутність інформації про стан здоров’я щодо ув’язнення ВЛК. Адвокат давала чіткі роз’яснення щодо цього питання.