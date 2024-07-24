У глибокому тилу та з бронею від мобілізації: водіям в Україні готові платити 30 тисяч на місяць

У Львові шукають водія у відому компанію

В умовах воєнного стану в Україні відчутний істотний дефіцит водіїв і різних галузях: це не лише державні підприємства та комунальні служби. Водночас багато хто шукає роботу, яка забезпечує бронь від мобілізації.

Одну з таких можливостей пропонує посада водія-експедитора у Львові. Наразі "Premier Food" шукає співробітника для роботи в логістичному комплексі. Пропонується офіційне працевлаштування, фірмовий одяг, а також конкурентна заробітна плата, що складає від 30 000 грн на місяць. Роботодавець забезпечує бронювання військовозобов'язаних працівників, які мають правильно оформлені та актуальні військово-облікові документи.

Основні обов'язки включають виконання щоденних маршрутів доставки, роботу із замороженими продуктами, контроль технічного стану автомобіля та оформлення документів. Графік роботи: з понеділка по суботу, початок маршрутів о 06:00.

Вимоги до кандидатів

Кандидати повинні мати права категорії В, досвід безаварійного водіння від одного року та особисті якості, такі як порядність, пунктуальність і відповідальність. Вимагають також знання областей західної України та готовність до фізичних навантажень. Досвід роботи в доставці продуктів харчування буде перевагою.

Раніше "Телеграф" писав, що не всім водіям пропонують прибуткову роботу. Деякі роботодавці можуть запропонувати зарплату на старті 12 тис. грн.