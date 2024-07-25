Чи вилучатимуть автівки у ФОПів: що потрібно знати підприємцям під час мобілізації

Чи можуть у ФОПа забрати машину або водійські права?

У контексті поточної ситуації в Україні багато підприємців хвилюються про те, як мобілізація може вплинути на їхню діяльність, особливо якщо вона пов'язана з використанням транспортних засобів. Особливу увагу привертає ситуація з фізичними особами-підприємцями (ФОПами), які використовують автомобілі у своїй діяльності.

Експерти пояснили, чи можуть у ФОПа вилучити авто або забрати водійське посвідчення. Ось ключові аспекти стосовно ФОПів, їхніх автомобілів та водійських прав у зв'язку з мобілізацією.

Подвійний статус ФОПа: підприємець чи громадянин?

Перш за все, важливо усвідомити унікальність юридичного статусу ФОПа. З одного боку, у питаннях господарської діяльності він виступає як суб'єкт підприємництва. З іншого – в усіх інших аспектах життя він залишається звичайним громадянином. Ця дуальність має ключове значення, коли мова заходить про мобілізацію. У цьому контексті держава розглядає ФОПа виключно як громадянина, а не як бізнес-одиницю.

Військово-транспортний обов'язок: чи загрожує він ФОПам?

Військово-транспортний обов'язок – це механізм, який дозволяє державі в разі необхідності залучати транспортні засоби громадян та підприємств для потреб оборони. І так, цей обов'язок поширюється на всіх власників транспортних засобів, включаючи ФОПів.

Проте є важлива деталь: на відміну від юридичних осіб, ФОПи не зобов'язані звітувати перед територіальними центрами комплектування (ТЦК) про наявність у них автомобілів. Це певною мірою зменшує ризик того, що автівку ФОПа буде примусово мобілізовано.

Чи заберуть у ФОПа авто

Останні зміни до закону "Про мобілізацію" внесли суттєве уточнення: якщо громадянин має у власності лише один автомобіль, цей транспортний засіб не підлягає передачі Збройним Силам України. Це добра новина для багатьох ФОПів, особливо тих, хто використовує свій єдиний автомобіль як для особистих потреб, так і для бізнесу.

Однак ця норма може створити певні складнощі для ФОПів, які через специфіку своєї діяльності використовують кілька автомобілів. У такому випадку всі автомобілі, крім одного, теоретично можуть бути передані для потреб ЗСУ.

Права керування: чи можуть їх обмежити?

Окремим питанням стоїть можливість обмеження права керування транспортним засобом. Таке обмеження може бути накладене судом, але лише у випадку порушення процедур мобілізації, наприклад, якщо особа не з'являється до ТЦК за викликом.

Проте закон передбачає важливе виключення: обмеження не може бути накладене, якщо використання автомобіля є основним джерелом існування особи. Це положення особливо актуальне для ФОПів, чия діяльність безпосередньо пов'язана з керуванням транспортним засобом.

Варто зазначити, що таке обмеження не є безстроковим. Воно діє до моменту виконання громадянином своїх обов'язків перед ТЦК або до відкликання вимоги ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, що адвокат пояснив, як діятиме новий закон про мобілізацію для автомобілістів. Юрист підкреслив, що забирати права не будуть, проте, є нюанси.