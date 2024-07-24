В Україні можуть забронювати ще одну категорію військовозобов’язаних: кому дадуть відстрочку від армії
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В Україні намагаються покращити мобільний зв’язок
В Україні можуть розпочати бронювати ще одну категорію військовозобов’язаних. Йдеться про співробітників ремонтних бригад, які забезпечують безперебійність роботи мобільного зв’язку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у своєму telegram-каналі. У відомстві зазначають, що якість зв’язку страждає через постійні відключення світла, які в Україні регулярно виникають через російські обстріли.
"Українці повинні мати доступ до базових життєвих потреб попри дії ворога. Викликати швидку, написати рідним чи отримати сповіщення про повітряну тривогу — необхідність для людей, на яку не має впливати знеструмлення", — сказано в повідомленні.
Загалом у Мінцифри повідомили, що для розв'язання цієї проблеми робляться 7 кроків, серед яких запуск бронювання працівників ремонтних бригад. Інших деталей із цього приводу у повідомленні не наводиться, проте зазначено, що запровадження цієї норми вже "у процесі".
Крім бронювання ремонтників, відомство також ухвалило рішення:
- зобов’язати мобільні оператори оснастити 25% своїх веж генераторами, щоб вони могли працювати в безперебійному режимі 72 години, а інші підключити до акумуляторів, щоб тримали до 10 годин без світла;
- посилити перевірки операторів щодо виконання озвучених вище вимог;
- дозволити операторам підключатися до базових станцій, щоб швидше перезаряджати акумулятори;
- узгодити перелік установ, які повинні мати безперебійне живлення.
Як повідомлялося раніше, критично важливі підприємства в Україні тепер можуть забронювати своїх працівників дистанційно.