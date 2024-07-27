На комиссию даже с отсрочкой? Юрист пояснил, законно ли это

Эксперт дал четкий ответ

В соответствии с законодательством о мобилизации определенные категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. Человека не могут направить на военно-врачебную комиссию (ВВК) до или перед рассмотрением заявления об отсрочке.

Об этом рассказал военный адвокат, руководитель направления военного права и защиты прав военнослужащих Адвокатского объединения "Актум" Артем Бондарь "РБК-Украина". Он отметил, что это противоправное действие, не соответствующее действующему законодательству.

"При рассмотрении заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу прохождение ВВК с целью установления пригодности к военной службе — непредвиденно. Однако после предоставления отсрочки военнообязанный может быть направлен на прохождение ВВК ради возобновления или определения его статуса пригодности к военной службе", — объясняет юрист.

В случае, если документы на отсрочку не принимают или необоснованно отказывают в отсрочке, документы можно отправить почтой или прийти лично в ТЦК и СП вместе с адвокатом. Он может также помочь, если противоправно или необоснованно отказали в отсрочке.

Ранее мы рассказывали, на какой срок выдается отсрочка от мобилизации в Украине. Отметим, что право на нее у некоторых военнообязанных остается независимо от того, на какое время она выдается.

Также "Телеграф" писал, могут ли отказать в предоставлении отсрочки из-за отсутствия информации о состоянии здоровья по заключению ВЛК. Адвокат давала четкие разъяснения по этому вопросу.