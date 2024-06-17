Вчителям треба прочитати 10 нових книг: нардеп виступила з суперечливою ідеєю та нарвалася на шквал критики

Ідея сподобалася дуже небагатьом

Народний депутат України Інна Совсун викликала активну дискусію у мережі. Причиною став її неоднозначний вислів у бік вчителів.

З її слів, реформа освіти відбудеться, коли вчителі прочитають 10 нових книг. Своїми думками вона поділилася у соцмережі X.

Ух, ворота в пекло відкрились в коментах під відео, де я кажу, що реформа в школі відбудеться тоді, коли кожен вчитель і вчителька прочитає 10 нових книжок. Вчителі - категорично проти", — написала вона, чим викликала хвилю критики в мережі.

Наприклад, користувач мережі Вадим Назаренко зазначив, що цим нардеп "знецінила роботу десятків тисяч людей".

Інші користувачі мережі теж мовчати не стали і зазначили, що головною проблемою освіти в Україні завжди були вкрай низькі зарплати освітян та високі навантаження, через які у них не залишається часу та сил на самоосвіту.

Втім, знайшлися й ті, хто зазначив, що справа не у зарплатах, оскільки вільних вакансій на ринку небагато.

Але знайшлися й ті, хто не став сперечатися з аргументами Совсун.

Раніше "Телеграф" писав, що організатор бізнес-івента, яким вигнали дівчину за українську мову, Віталій Ступаєнко вибачився за інцидент. Він сказав, що несе повну відповідальність за те, що сталося.