Вчителям треба прочитати 10 нових книг: нардеп виступила з суперечливою ідеєю та нарвалася на шквал критики
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Ідея сподобалася дуже небагатьом
Народний депутат України Інна Совсун викликала активну дискусію у мережі. Причиною став її неоднозначний вислів у бік вчителів.
З її слів, реформа освіти відбудеться, коли вчителі прочитають 10 нових книг. Своїми думками вона поділилася у соцмережі X.
Ух, ворота в пекло відкрились в коментах під відео, де я кажу, що реформа в школі відбудеться тоді, коли кожен вчитель і вчителька прочитає 10 нових книжок. Вчителі - категорично проти", — написала вона, чим викликала хвилю критики в мережі.
Наприклад, користувач мережі Вадим Назаренко зазначив, що цим нардеп "знецінила роботу десятків тисяч людей".
Інші користувачі мережі теж мовчати не стали і зазначили, що головною проблемою освіти в Україні завжди були вкрай низькі зарплати освітян та високі навантаження, через які у них не залишається часу та сил на самоосвіту.
Втім, знайшлися й ті, хто зазначив, що справа не у зарплатах, оскільки вільних вакансій на ринку небагато.
Але знайшлися й ті, хто не став сперечатися з аргументами Совсун.
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