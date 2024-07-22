У ДТЕК розповіли, чому відключають світло навіть уночі (відео)

На це впливає кілька факторів

Дефіцит електроенергії в енергосистемі цілодобовий, навіть уночі. До того ж багато споживачів підлаштовуються під графіки відключення та вирішення багатьох питань переносять на ніч, тому графіки відключень теж діють вночі.

Про це розповіли у ДПЕК. Там додали, що внаслідок обстрілів втратили близько 9 гігават потужностей — це близько половини торішнього пікового споживання взимку.

У компанії також наголосили, що вночі не працюють сонячні електростанції, а гідроелектростанції закачують воду. Для цього їм також потрібна енергія.

"Критична інфраструктура, заводи, підприємства, всі ті, які перенесли свою роботу на ніч. Також вночі працюють холодильники в супермаркетах, щоб не псувалися продукти", — додали на підприємстві.

Деякі споживачі підлаштовуються під відключення електрики та переносять свої побутові відносини проти ночі. У зв’язку з наявністю світла вони можуть нагрівати бойлер, прати і навіть прасувати речі.

Раніше у ДТЕК розповіли, чи виплачують компенсації за відключення електроенергії. Там зазначили, що компанія надає свої послуги якісно, оскільки працює у ситуації постійних форс-мажорів.

Там часом у Сумській області до відключень світла додалася ще одна проблема. У місті Конотоп, а також ще в одному населеному пункті практично немає водопостачання.