Червинский рассказал о деталях дела, из-за которого оказался за решеткой

Расследование касалось обстрела аэродрома "Канатово"

Разведчик Роман Червинский, которому недавно избрали новое мероприятие, рассказал детали дела, по которому его судить собирались. Он в интервью "УП" почасово вспомнил, как проходил его день 23 июля 2022 года, когда произошел ракетный обстрел аэродрома "Канатово".

"Накануне я отправил определенное количество людей создавать вместе с представителями Военно-воздушных сил коридор для пролета (российского самолета – ред). Они взяли с собой ПЗРК системы. В 12 или 13 часов того дня состоялось очередное совещание у меня и моего руководителя-генерала, а также генерала Военно-воздушных сил, участвовавшего в этой операции", — говорит он.

Червинский говорит, что принял решение, что он вместе со своими 20 офицерами также выезжает на "Канатово", чтобы безопасно забрать этого пилота. По его словам, военнослужащим самого аэродрома было решено не сообщать операцию.

"Их было очень много, и были риски, что у них есть люди, которые сообщают россиянам информацию. После совещания я приехал домой, переоделся, и в 16 или в 18 часов мы вылетели вертолетом на Кропивницкий", — добавляет разведчик. .

Он добавил, что вертолет ему предоставил командующий Военно-воздушных сил по просьбе командующего территориального командования, с которым было совещание.

"Со мной летел представитель этого командования и еще несколько человек, которые настраивали связь нам. Ребята мои поехали автомобильным транспортом", — вспоминает он.

Червинский также добавил, что сотрудник Службы безопасности был откомандирован во Львов, потому что туда должна была прибыть жена этого пилота, который должен был нам перегнать самолет. Но она не приехала в 2 часа ночи, как планировалось.

Он говорит, что на тот момент ему была известна информация. Потому и остался на аэродроме.

"Если бы мы просто снялись и уехали, а этот пилот все же подлетел, они (силы ПВО, которые там дислоцировались – ред.) не знали бы, как реагировать, а находившиеся рядом со мной люди из Военно-воздушных сил знали алгоритм действия, знали, как действовать в этой ситуации. Мы не могли там бросить все просто так», — подчеркнул разведчик.

По его мнению, тогда они не видели риска в том, чтобы остаться. Ибо ракеты, как заметил Червинский, запускают не по операциям, а по объектам, независимо от того, есть операция или нет.

"Аэродром – это военный объект, который, согласно международным военным конвенциям, является легитимным объектом для обстрелов. Поэтому обстрел аэродромов во время войны – обычное дело, это так называемый плановый риск. Поэтому операция никоим образом не связана с обстрелом", — подытожил он.

История Романа Червинского

Роман Червинский – бывший сотрудник Главного управления разведки. Его обвиняют в превышении служебных полномочий при попытке перегнать российский военный самолет в Украину. В обвинении отмечено, что это привело к тому, что Россия нанесла удар по аэродрому "Канату" в Кировоградской области летом 2022 года. Тогда погиб командир воинской части, а ранения получили 17 военнослужащих.

Червинский был задержан 25 апреля 2023 года. В СБУ тогда отметили, что выступали против проведения операции, однако ее все же провели даже без соответствующих разрешений. Разведчик утверждал, что получил разрешение от тогдашнего главы спецслужбы Ивана Баканова и тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В июле 2024 года Роман Червинский был выпущен из СИЗО. За него выразили готовность поручиться 27 нардепов и еще 51 человек. Он вышел на свободу под залог в 9 миллионов гривен. Деньги внес пятый президент Украины Петр Порошенко. Позже же решением суда Червинскому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что политический эксперт Сергей Иванов считает, что Червинский фактически повторяет судьбу комбата Семена Семенченко и Надежды Савченко.