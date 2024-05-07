Хай погуляє? Суд виніс рішення щодо одіозного митрополита УПЦ МП

Своєї провини він не визнає

У вівторок Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Запорізькому та Мелітопольському Луці, у якого 1 травня співробітники СБУ провели обшук. Андрія Коваленка (мирське ім’я митрополита) відправили під нічний домашній арешт строком на два місяці.

Митрополиту заборонено буде покидати домівку кожної ночі в період з 22:00 до 6:00. Про це повідомляє кореспондент видання "Ґрати".

Митрополит Лука відправлений під нічний домашній арешт

На судовому засіданні 7 травня прокурор просив призначити цілодобовий домашній арешт. Сам митрополит заперечував свою провину. Він просив залишити його на волі та запевняв, що має проукраїнську позицію. За його словами, арешт створить зайве напруження у прифронтовому регіоні. Тобто, у Запоріжжі, де і веде свою діяльність митрополит Лука.

Суд прийняв рішення частково задовольнити вимогу прокурора. Андрія Коваленка відправили під нічний домашній арешт на два місяці.

Нагадаємо, його підозрюють в розпалюванні релігійної ворожнечі (ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України). Під час судового засідання прокурор зачитав висновки експертизи одного з дописів митрополита, який було зроблено ще у 2022 році в Telegram-каналі Коваленка.

За даними видання hromadske, саме митрополит Лука на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відповідав за гуманітарну колону, яка йшла з Запоріжжя до тоді вже окупованого Маріуполя через Бердянськ. Він тоді вказав агентам ФСБ на Вікторію Рощину, журналістку hromadske та Bihus.info. Вона опинилась у полоні, у якому пробула тиждень.

У грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів персональні санкції проти посібників Кремля, які були подані РНБО. У "чорному списку" опинився й Андрій Коваленко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим прославився митрополит Лука. З ним пов’язано кілька гучних скандалів.

Нещодавно з митрополита УПЦ МП Павла, відомого як "Паша Мерседес", дозволили зняти електронний браслет. Його підозрюють у виправданні російської агресії та розпалюванні релігійної ворожнечі.