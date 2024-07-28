Похорон Фаріон, воєнний стан та удар по "Саках": головні новини тижня

Зібрано найяскравіші новини та події

За тиждень, що минає, в Україні та світі відбулося чимало подій — у Києві відбувся похорон Ірини Фаріон, Верховна Рада продовжила воєнний стан, на Покровському напрямку збили російський штурмовик. Ці та багато інших новин були найбільш актуальними за цей час.

"Телеграф" зібрав головні новини за сім днів, які ви могли пропустити. Детальніше ознайомитися з ними можна у цьому матеріалі або на нашому каналі у YouTube. Відео зі складанням новин за тиждень буде опубліковано нижче.

Було виділено 14 новин, які цими днями були у всіх на слуху.

Новини за останні сім днів:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під кінець тижня в Республіці Малі колона російської ПВК "Вагнера" потрапила в засідку. Повстанці-туареги поранили та вбили десятки найманців. Серед убитих виявився відомий російський пропагандист та автор російського Telegram-каналу Grey Zone із позивним "Білий".