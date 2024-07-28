Похорон Фаріон, воєнний стан та удар по "Саках": головні новини тижня
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Зібрано найяскравіші новини та події
За тиждень, що минає, в Україні та світі відбулося чимало подій — у Києві відбувся похорон Ірини Фаріон, Верховна Рада продовжила воєнний стан, на Покровському напрямку збили російський штурмовик. Ці та багато інших новин були найбільш актуальними за цей час.
"Телеграф" зібрав головні новини за сім днів, які ви могли пропустити. Детальніше ознайомитися з ними можна у цьому матеріалі або на нашому каналі у YouTube. Відео зі складанням новин за тиждень буде опубліковано нижче.
Було виділено 14 новин, які цими днями були у всіх на слуху.
Новини за останні сім днів:
- Прокремлівських ЗМІ не пустили на Олімпійські ігри у Парижі. Французьке консульство визнало їх загрозою державній політиці чи внутрішній безпеці.
- У Львові попрощалися з Іриною Фаріон, убитою 19 липня. Вшанувати її пам’ять прийшли сотні людей, які утворили коридор пошани дорогою до храму.
- У Києві знайшли тіло хлопця, який 21 липня впав у Дніпро через урвище канатної дороги. ЗМІ повідомляють, що 20-річний Роман Борисюк приїхав із Вінниці на вихідні зі старшим братом Володимиром.
- Старі п'ятисотгривневі банкноти 1 серпня вилучатимуть з обороту та замінятимуть новими. Розплачуватись банкнотами старого зразка можна без обмежень.
- Віцепрезидент США Камала Харріс підтвердила, що готова брати участь у виборах Президента у 24 році після того, як чинний президент Джо Байден зняв свою кандидатуру.
- На Покровському напрямку збили російський штурмовик Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів сил оборони.
- Співвласнику садиби Зеленських у Києві, яку днями знищила будівельна техніка, оголосили підозру. Слідство вважає, що саме ця людина дала вказівку на знесення старовинного будинку, попри заборону. Йому загрожує до двох років обмеження волі.
- 23 липня Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію.
- Посли країн Євросоюзу схвалили виділення для України макрофінансової допомоги близько 4,2 млрд євро за програмою Ukraine facility. Ці кошти підуть на підтримку фінансової стабільності та функціонування державного управління.
- У Дніпрі затримали молодика, який може бути причетний до вбивства Ірини Фаріон. Йому 18 років, він мешканець Дніпра. За словами глави МВС Ігоря Клименка, поки що слідство схиляється до того, що стрілець — лише виконавець.
- У Росії зазнав катастрофи ударний вертоліт Мі-28. Екіпаж загинув.
- Україні до кінця літа передадуть 14 танків "Леопард" від Данії та Нідерландів.
- У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому "Саки" в Криму, з якого російські окупанти били по Україні.
- Вбивця Фаріон планував замах на народного депутата Максима Бужанського.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під кінець тижня в Республіці Малі колона російської ПВК "Вагнера" потрапила в засідку. Повстанці-туареги поранили та вбили десятки найманців. Серед убитих виявився відомий російський пропагандист та автор російського Telegram-каналу Grey Zone із позивним "Білий".