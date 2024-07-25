"Ми маємо закінчити цю війну": Трамп відверто розповів про що говорив з Зеленським

Кандидат у президенти невдало блиснув знаннями з історії

Кандидат в президенти США Дональд Трамп прокоментував свою розмову по телефону з лідером України Володимиром Зеленським, яка відбулася 20 липня. За його словами, він сказав Зеленському: "Ми маємо закінчити цю війну".

Про це Трамп розповів в інтерв’ю каналу "Fox News". Він зауважив, що розмова була хорошою.

"Це (російська армія – прим.ред.) військова машина. Ви зіткнулися із військовою машиною. Це те, що вони роблять, – вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона. І весняний наступ так і не відбувся. І я сказав, що у росіян мільйони мін та тисячі армійських танків. Я сказав, що ми маємо закінчити цю війну. Багато росіян було вбито, але і багато українців було вбито. Це повний безлад. Цього не мало статися", – сказав Трамп.

Тут варто зауважити, що теза про "вони перемогли Гітлера" не що інше, як відлуння російської, а до того радянської пропаганди. Адже достеменно відомо, що Радянський Союз переміг Нацистську Німеччину не самотужки, а виключно за допомогою союзників і колосальну роль у цьому зіграли саме США.

Дональд Трамп також звинуватив чинного президента Джо Байдена у тому, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну взагалі розпочалося.

"Байден не повинен був цього допустити. Це було просто зупинити. Президент Путін ніколи б цього не зробив, ніколи з двох причин", — мовив експрезидент США, а нині кандидат.

Першою причиною Трамп назвав ціни на нафту.

"Я підтримував їх на найнижчому рівні. Я підтримував низькі ціни на бензин. Щойно прийшов новий уряд, нафта подорожчала майже до 100 доларів за барель, що вдвічі більше, ніж має бути, і раптово Росія отримала величезні суми грошей, яких у них не було", — сказав Трамп.

Наступна причина — вихід США з Афганістану.

"Путін пішов на це, бо він побачив Афганістан, як ми вийшли з нього. Це побачили Путін, президент Китаю Сі, сильні хлопці, сильні люди", – заявив кандидат в президенти США.

До слова, телефонна розмова між кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським відбулася 20 липня. Після неї, Зеленський анонсував особисту зустріч з кандидатом на посаду президента США, а Трамп — завершення війни угодою між Україною та РФ.

Як повідомляв "Телеграф", у своєму свіжому інтерв’ю Зеленський висловився щодо заяв Трампа, що він може закінчити війну за один день. Він наголосив, що основне питання в ціні припинення війни.