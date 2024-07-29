Не варто завчасно радіти? У ДТЕК розповіли про відключення світла 30 липня

Тимчасові пом’якшення пов’язані з двома причинами

У вівторок, 30 липня 2024 року, не планується відключення електрики по графіках. "Укренерго" не надало даних про обмеження споживання.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. Якщо будуть якісь зміни, то компанія обіцяє повідомити про них у телеграм-каналі.

"Чудові новини. Згідно з інформацією від "Укренерго" вівторок має пройти без відключень електрики", ― пише пресслужба ДТЕК.

Пізніше з’явилось підтвердження від "Укренерго". У вівторок не будуть відключати світло. Це пов’язано з похолоданням та поверненням в експлуатацію двох енергоблоків.

"Завтра, 30 липня, відключення не прогнозуються… Причина зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС", ― пише пресслужба "Укренерго".

Зазначимо, що у середині липня українці зіткнулись з жорсткими графіками відключення світла. На це впливали одразу декілька факторів: зріст споживання через спеку та зниження генерації. На останнє вплинули ремонт енергоблоків та хмарна погода, при якій знижена активність сонячних електростанцій.

В останні дні графіки відключень стали значно м’якшими. Проте не варто завчасно радіти.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив, що українцям варто готуватись до "графіка включень", а не "графіка відключень". Така проблема може бути актуальною під час опалювального сезону.

"Телеграф" писав, як "Укренерго" готується до зими. За словами голови правління НЕК Кудрицького, магістральна мережа вже готова до збільшених обсягів споживання. Проте не обійшлось без важливих нюансів.