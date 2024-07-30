"Звикайте": українців просять активно використовувати електроенергію не ввечері, названо години та причину

Така звичка дуже допоможе восени та взимку

В Україні звели відключення світла в будинках громадян до мінімуму після виходу з планового ремонту додаткових генеруючих потужностей, і спаду аномальної спеки. Проте українців просять намагатися економити електроенергію, особливо в ранкові та вечірні години.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, найкраще перенести електроспоживання на денний час – з 11:00 до 15:00.

"До всіх одне прохання — якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11-ої до 15-ої. В цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій", — сказав Кудрицький.

Він додав, що українцям варто звикати правильно та економно споживати електроенергію у такий складний час. До того ж така звичка дуже допоможе людям в осінній та зимовий період.

"І, будь ласка, звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Ця звичка всім нам знадобиться восени та взимку", — підкреслив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ДТЕК пояснили українцям, коли повністю перестануть відключати світло у будинках за графіками. Є кілька чинників, яких це залежить.