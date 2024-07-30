Не прийшов у ТЦК із повісткою на руках через хворобу: які підводні камені є в цьому випадку

Громадянин зобов’язаний повідомити причини неявки в триденний строк

Військовозобов’язані українці можуть не з’явитися до Територіального центру комплектування через хворобу. У такому разі у них мають бути документи, що підтверджують хворобу, видані установою охорони здоров’я державної або комунальної форми власності. Варто врахувати, що документи із приватних лікарень не підійдуть.

Докладно про це розповів адвокат Андрій Межирицький на сайті B2Bconsult. За його словами, згідно із ч. 3 ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" хвороба є поважною причиною неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці (будь-якій).

"При цьому, у разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці територіального центру комплектування та соціальної підтримки або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує сім календарних днів", – пояснив Межирицький.

Адвокат також додав, що за будь-яких обставин, незалежно від тривалості лікарняного, громадянин повинен з’явитися до ТЦК не пізніше 10 днів з дати, визначеної у повістці, за умови повідомлення про неможливість своєчасної явки протягом трьох днів.

"Проте, оскільки факт повідомлення про неможливість явки в будь-який інший спосіб, окрім особистої явки, неможливо підтвердити та зафіксувати, то належним способом виконання обов'язку буде самостійна явка до ТЦК та СП протягом семи днів з дати коли відпали причини, що унеможливлювали своєчасну явку (тобто в Вашому випадку протягом 7 днів з дати закриття лікарняного)", — резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які покарання світить військовозобов’язаним, якщо відмовитися від повістки. У ТЦК та СП пояснили, до чого готуватися цим особам.