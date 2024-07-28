Ваші предки визволяли Україну, якщо прізвище звучить так: перевірте його у списку

З'явилися деякі прізвища, пов'язані з військовим побутом

Наші українці вже багато років борються за свободу і Незалежність. Чого тільки вартує національно-визвольна війна 1648-1657 років на чолі з Богданом Хмельницьким. Завдяки цьому періоду історії, утворилося чимало прізвищ.

"Телеграф" розповість про це більше детальніше. А також з чим це пов'язано.

Вони, зокрема, пов'язані з тим, як називали повстанців в різних регіонах України. До прикладу, на Київщині та Брацлавщині були гайдамаки, на Поділлі – левенці та дейнеки, а у Карпатах – опришки.

Прізвища, які утворилися під час боротьби українського народу за визволення

У Хмельницькій та Запорізькій областях є прізвище Гайдамака, у Тернопільській –Гайдамаха, а у Житомирській – Гайдамачук. У Львівській та Рівненській областях записане прізвище Дейнека, а у Волинській та Кіровоградській – Дейнега. Як бачимо прізвища схожі, але закінчення для кожного регіону різні.

Також існують ще такі: Левенець, Опришко, Ватажко.

Українські прізвища, які утворилися у часи козацтва та князів

Козацтво – не менш важливий період української історії. У ту добу також з'явилися деякі прізвища, які пов'язані з військовим побутом.

Гетьман, Козак, Рицар, Запорожець, Довбиш.

Хорунжий, Кошовий, Гарматій, Гармаш, Пушкар.

Пластун, Компанієць, Сердюк, Сотник.

Полковник, Асаул, Чура, Цюра, Кошовий, Атаман.

Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища, які давали людям з великою цікавістю до грошей.