Не нардепом Бужанським єдиним: скільки людей в Україні має таке прізвище і яка його історія

Існує кілька версій походження

Кожне прізвище в Україні має свою унікальність та носить в собі історію. Людям в минулих століттях давали родові імена за місцем проживанням, рисами характеру чи навіть зовнішністю.

"Телеграф" розповість про історію прізвища скандального депутата Максима Бужинського, якого "полював" підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон.

Родове ім'я Бужанський рідкісне, його має всього 58 людей. Про це свідчать дані з порталу "Рідні". Найбільше носіїв у Хмельницькій області.

Історія виникнення прізвища

Прізвище Бужанський має давнє коріння, і його походження може бути пов'язане з різними версіями. Однією з версій є те, що прізвище походить від географічної назви. Можливо, що предки носіїв цього прізвища жили на околицях річки Бужан або на її берегах, і їхні нащадки прийняли назву цього місця як своє прізвище. Річка з цією назвою знаходиться в Росії. Проте не виключено, що предки нардепа могли мати українське коріння, адже на Волині є село, але має назву Бужани.

Також існує версія, що прізвище Бужанський пов'язане з професією чи родом занять. Можливо, що предки перших носіїв цього прізвища займалися якимось видом роботи чи ремесла, яке мало відношення до річки Бужан чи району, де вони жили.

Ще одна версія свідчить, що прізвище Бужанський могло бути використане як прізвисько, що характеризує якісь особливості або якості людини. Можливо, вона прийшла з діалекту чи народного побуту і стала прізвищем через її вдалість чи оригінальність.

Раніше "Телеграф" вже розповідав, що відомо про нардепа Максима Бужанського.