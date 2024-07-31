Чи можуть мобілізувати до 25 років? Юрист дає чітку відповідь

В Україні діє чітке правило

В Україні продовжено воєнний стан. У зв’язку з цим виникає питання щодо мобілізації військовозобов’язаного до 25 років.

Юристи розповідають, у якому віці можуть призвати людину. Зазначається, що призовник — чоловік віком від 16 до 25 років, приписаний до призовного пункту, а військовозобов’язаний — це особа в резерві для поповнення ЗСУ на особливий період, зокрема, у період воєнного стану.

Військовозобов'язаною стає особа у разі досягнення 25-річного віку. Також військовозобов’язаною може бути людина у разі закінчення кафедри воєнної підготовки та отримання відповідного офіцерського звання.

Це означає, що призовників відправляють на строкову військову службу. Військовозобов'язаних призивають під час мобілізації під час особливого періоду та воєнного стану.

Під час дії воєнного стану в Україні призову на строкову військову службу не здійснюється. Оскільки призовників можуть призвати лише на строкову військову службу (вона зараз не здійснюється), то під час дії воєнного стану призвати призовника неможливо. Під час воєнного стану призов здійснюється лише військовозобов’язаних, тобто людей віком від 25 років або після закінчення кафедри воєнної підготовки.

Юристи наголошують, що чинний призовний вік в Україні становить 25 років. Тобто тільки після цього віку особа набуває статусу військовозобов’язаного, зараховується в запас і підлягає мобілізації. Саме після досягнення 25 років особа має стати на військовий облік військовозобов’язаних та змінити військово-обліковий документ із посвідчення про приписку до призовної ділянки на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Раніше ми писали, що деякі мають право на відстрочку від мобілізації. Однак цей список суттєво спрощений.