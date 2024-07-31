Могут ли мобилизировать до 25 лет? Юрист дает четкий ответ

В Украине действует четкое правило

В Украине продлено военное положение. В связи с этим возникает вопрос о мобилизации военнообязанного до 25 лет.

Юристы рассказывают, в каком возрасте могут призвать человека. Отмечается, что призывник — мужчина в возрасте от 16 до 25 лет, приписанный к призывному пункту, а военнообязанный — это лицо в резерве для пополнения ВСУ на особый период, в частности в период военного положения.

Военнообязанным становится лицо в случае достижения 25-летнего возраста. Также военнообязанным может быть человек в случае окончания кафедры военной подготовки и получения соответствующего офицерского звания.

Это означает, что призывников отправляют на срочную военную службу. Военнообязанных же призывают во время мобилизации при действии особого периода и военного положения.

Во время действия военного положения в Украине призыв на срочную военную службу не осуществляется. Поскольку призывников могут призвать только на срочную военную службу, которая сейчас не осуществляется, то во время действия военного положения призвать призывника невозможно. Во время военного состояния призыв по мобилизации осуществляется только военнообязанных, то есть людей старше 25 лет или после окончания кафедры военной подготовки.

Юристы подчеркивают, что действующий призывной возраст в Украине составляет 25 лет. То есть только после этого возраста лицо приобретает статус военнообязанного, засчитывается в запас и подлежит мобилизации. Именно после достижения 25 лет лицо должно стать на военный учет военнообязанных и изменить военно-учетный документ из удостоверения о приписке к призывному участку на временное удостоверение военнообязанного.

Ранее мы писали, что некоторые имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако этот список существенно упрощен.