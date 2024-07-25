Бомбардувальники Китаю та Росії летіли до США? Країни НАТО підняли авіацію у повітря, всі деталі

Перехоплено два російські військові літаки Ту-95 і два китайські бомбардувальники H-6

Американські та канадські винищувачі перехопили біля узбережжя Аляски кілька російських та китайських бомбардувальників. Це сталося у середу, 24 липня.

Як повідомило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) у Х, вони виявили, відстежили і перехопили два російські військові літаки Ту-95 і два китайські бомбардувальники H-6. Вони "діяли у зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ)".

"Перехоплення здійснювали винищувачі NORAD зі Сполучених Штатів та Канади", — йдеться в повідомленні.

У NORAD додали, що літаки Росії та КНР залишалися в міжнародному повітряному просторі. Вони не входили до суверенного повітряного простору Америки чи Канади.

Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони наголошує, що дії російської та китайської військової авіації не розглядалися як загроза. Водночас, NORAD зазначає, що продовжить стежити за діяльністю конкурентів поблизу Північної Америки.

Як повідомляв "Телеграф", 21 липня російські винищувачі нібито не допустили порушення кордону РФ парою стратегічних бомбардувальників США. Кремль підняв у небо МіГ-29 та МіГ-31, які над Баренцевим морем "змусили" змінити курс американські винищувачі В-52Н Військово-повітряних сил.