Націоналістка з піонерською краваткою? В яких партіях була Фаріон

Політична кар’єра не була досить вдалою, але є багато цікавих моментів

Вбита мовознавиця Ірина Фаріон, якій пропонують дати звання "Героя України", розпочала свою політичну кар’єру у 2005 році. Відтоді вона регулярно балотувалась до Львівської обласної ради та Верховної Ради.

Ірина Фаріон була досить відомою громадською діячкою та політикинею. "Телеграф" повідомляє, в яких партіях була мовознавиця та чи справді вона пов’язана з комуністами.

У яких партіях була Фаріон

Її першою та єдиною партією за час незалежності України було Всеукраїнське об’єднання "Свобода". Вона стала членкинею у 2005 році.

З того часу Ірина Фаріон балотувалась у Львівську обласну раду та Верховну Раду саме від ВО "Свобода". Не завжди її обирали, та мовознавиця не здавалась. Вона балотувалась у ради чи не кожного разу.

Справжнім скандалом стало викриття "свободівки". Виявилось, що націоналістка у СРСР носила піонерську краватку. Журналісти знайшли у львівському архіві документ, який підтверджує зв’язок Фаріон з комуністами.

У 1978 році вона вступила у Всесоюзний Ленінський комуністичний союз молоді. За 10 років вона стала членом Компартії, писало видання ZAXID.NET. Коли це стало відомо суспільству й у діячки вимагали пояснень, вона сказала, що "орлиця не сповідається перед гієнами".

Журналісти також знайшли зразкову характеристику Ірини Фаріон. Підписав її Степан Кубів. Він теж будував політичну кар’єру, був народним депутатом від партії "Батьківщина", а зараз входить до складу фракції "Європейська Солідарність".

Щодо цієї характеристики є запитання. У СРСР отримати цей документ могли лише за великі заслуги перед режимом. Ймовірно, Фаріон її склали за заохочення вивчення російської мови іноземними студентами. Це виглядає досить дивно, враховуючи, що професорка позиціонувала себе як націоналістка і наполягала, що всі українці повинні говорити виключно українською мовою.

Нагадаємо, Ірину Фаріон вбили пострілом у голову біля власного будинку. Близько чотирьох годин лікарі боролись за її життя. За підозрою у вбивстві затримали 18-річного жителя Дніпра. Його відправили під арешт без застави.

Вбивство Фаріон викликало резонанс у суспільстві, тому МВС провело брифінг. На ньому розповіли, як вистежували підозрюваного. Генерал СБУ розкритикував брифінг і зазначив, що через це об’єктивного розслідування вже не буде.

"Телеграф" раніше писав, яку музику любила Ірина Фаріон. Найчастіше вона слухала пісні однієї вітчизняної групи.