Генерал СБУ розкритикував хід справи Фаріон: "об’єктивного розслідування вже бути не може"

Він звернувся з важливим закликом до посадовців та журналістів

Об’єктивне розслідування справи про вбивство Фаріон неможливе після проведення брифінгу Міністерства внутрішніх справ (МВС). Так вважає генерал-майор Служби безпеки України (СБУ) Василь Вовк.

Після того, як суспільству стали відомі деталі цієї справи, розслідування вже не може бути об’єктивним та всебічним. Про це генерал-майор СБУ Василь Вовк розповів в етері телеканалу "Київ24".

"З чим я не згоден ― це проведення брифінгів, пресконференцій. Я б сказав, суспільний запит є на них. Ну вибачте, суспільний запит зафіксований в кримінально-процесуальному кодексі: швидке, повне, всебічне і об’єктивне розслідування справи.

Після проведення брифінгу у будь-якій справі вже дві ці ознаки відпадають. Об’єктивного розслідування вже бути не може, воно прив'язане до того, що заявлено на брифінгу. А тим більше якщо високі посадові особи (кажуть ― ред.). Вже не може бути всебічне (розслідування ― ред.), бо буде обвинувальний ухил. Якщо буде в суді справа, в якій буде мало доказів, недостатньо доказів, сумніви, то адвокати будуть це використовувати", ― сказав Вовк.

Генерал-майор СБУ також звернувся до журналістів та посадовців з проханням не називати затриманих та підозрюваних злочинцями. Він пояснив, чому це некоректно.

"Якщо оформлена підозра особі, то це ще не значить, що є підстави для того, щоб була доказова база для обвинувального акту щодо нього. Якщо обвинувальний акт направлений до суду і суд прийняв його до розгляду, це ще не значить, що саме вона (особа ― ред.) вчинила злочин. І це ще не значить, що буде вирок обвинувальний, який вступить у законну силу. Тому сьогодні я закликаю усіх, і посадовців, і журналістів, не вживати слово "злочинець" щодо будь-якої особи, яка затримана, має підозру, обвинувальний акт або навіть вона підсудна", ― сказав Вовк.

Брифінг МВС щодо справи вбивства Ірини Фаріон відбувся вдень 26 липня. Міністр Ігор Клименко розповів, як вийшли на підозрюваного та як планували його затримання.

Нагадаємо, що 26 липня у Галицькому суді Львова мали обрати запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Судове засідання перенесли на 27 липня. Причина ― відсутність адвоката у підозрюваного. Як повідомляло "РБК-Україна", прокурори хочуть відправити 18-річного підозрюваного під арешт без права на внесення застави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що донька Ірини Фаріон розповіла про останні тижні життя матері. За її словами, громадська діячка не отримувала погроз. Проте вона дуже турбувалась за своїх рідних.