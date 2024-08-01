Националистка с пионерским галстуком? В каких партиях была Фарион

Политическая карьера не была достаточно удачной, но есть много интересных моментов

Убитая языковед Ирина Фарион, которой предлагают дать звание "Героя Украины", начала свою политическую карьеру в 2005 году. С тех пор она регулярно баллотировалась во Львовский областной совет и Верховную Раду.

Ирина Фарион была известной общественной деятельницей и политиком. "Телеграф" сообщает, в каких партиях была языковед и действительно ли она связана с коммунистами.

В каких партиях была Фарион

Ее первой и единственной партией за время независимости Украины было Всеукраинское объединение "Свобода". Она стала членом в 2005 году.

С этого времени Ирина Фарион баллотировалась во Львовский областной совет и Верховную Раду именно от ВО "Свобода". Не всегда ее выбирали, но языковед не сдавалась. Она баллотировалась почти каждый раз.

Настоящим скандалом стало разоблачение "свободовки". Оказалось, что националистка в СССР носила пионерский галстук. Журналисты обнаружили во львовском архиве документ, подтверждающий связь Фарион с коммунистами.

В 1978 году она вступила во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Через 10 лет она стала членом Компартии, писало издание ZAXID.NET. Когда это стало известно обществу и у деятельницы требовали объяснений, она сказала, что "орлица не исповедуется перед гиенами".

Журналисты также обнаружили образцовую характеристику Ирины Фарион. Подписал ее Степан Кубив. Он тоже построил политическую карьеру, был народным депутатом от партии "Батькивщина", а сейчас входит в состав фракции "Европейская солидарность".

Относительно этой характеристики есть вопросы. В СССР получить этот документ могли только за большие заслуги перед режимом. Вероятно, Фарион ее составили за поощрение изучения русского языка иностранными студентами. Это выглядит довольно странно, учитывая, что профессор позиционировала себя как националистка и настаивала, что все украинцы должны говорить исключительно на украинском языке.

Напомним, Ирину Фарион убили выстрелом в голову возле собственного дома. Около четырех часов врачи боролись за ее жизнь. По подозрению в убийстве задержан 18-летний житель Днепра. Его отправили под арест без залога.

Убийство Фарион вызвало резонанс в обществе, поэтому МВД провело брифинг. На нем рассказали, как выслеживали подозреваемого. Генерал СБУ раскритиковал брифинг и отметил, что из-за этого объективного расследования уже не будет.

"Телеграф" ранее писал, какую музыку любила Ирина Фарион. Чаще всего она слушала песни одной отечественной группы.