Продление отсрочки от мобилизации невозможно: адвокат объяснила, с чем это связано

Продолжение отсрочки зависит от одного обстоятельства

Указ Президента о продлении мобилизации, который позволит подать заявление на продление отсрочки от мобилизации, еще не вступил в законную силу. Это связано с тем, что не вступил в силу соответствующий закон.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Она отметила, что Закон не подписан Президентом Украины.

Сроки всеобщей мобилизации регулируются Указом Президента "Об общей мобилизации" №65/2022 от 24 февраля 2022 года, в который регулярно вносятся изменения по пролонгации. Последняя редакция – согласно Указа Президента № 272/2024 от 06.05.2024, согласно которой общая мобилизация объявлена ​​до 11 августа.

"Обратите внимание! Не путайте этот Указ с Указом "О введении военного положения в Украине", — добавила Дарья Тарасенко.

Адвокат рассказала, что в контексте вопроса о продолжении действия отсрочки необходим именно Указ "Об общей мобилизации". Возможность подать заявление о продлении отсрочки появится тогда, когда Президент примет Указ о внесении изменений в Указ "Об общей мобилизации".

Ранее мы рассказывали, что отсрочка действует до 11 августа и что будет после этой даты. Также "Телеграф" рассказывал, действительно ли с 1 августа меняются правила отсрочки.