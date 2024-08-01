Полмиллиона за коррупционный скандал: суд восстановил в должности экс-главу Тернопольского облсовета

Иск удовлетворил восьмой апелляционный административный суд Львова

Бывший глава Тернопольского облсовета, который в прошлом году погорел на взятке и был задержан НАБУ, был восстановлен в должности. Кроме того, согласно решению суда ему должны выплатить компенсацию "за время вынужденного прогула".

Об этом сообщает "Общественное". Заявленная сумма компенсации – 591 тысяча гривен.

"Львовский административный суд возобновил Михаила Головко в должности главы Тернопольского областного совета. Заседание состоялось сегодня, 1 августа. Эту информацию Михаил Головко подтвердил Общественному. По его словам, восьмой апелляционный административный суд Львова удовлетворил иск о возобновлении в должности и выплате зарплаты в размере 591 тысяча гривен за время вынужденного прогула", — пишет издание.

В то же время пресс-секретарь Тернопольского областного совета Роман Яворский отказался давать любой комментарий, пока не ознакомится с полным текстом решения суда.

"Пока нет официального решения суда комментировать возобновление Михаила Головко в должности главы Тернопольского областного совета не будут", — заявил Яворский.

Напомним, Михаила Головко уволили с должности председателя Тернопольского областного совета во время сессии, которая состоялась 26 октября 2023 года. Решение депутаты поддержали единогласно, однако сам подозреваемый по делу о взяточничестве этого не признал.

Позже Михаил Головко уже после задержания попал в очередной скандал. Его обвиняли в лицемерии.