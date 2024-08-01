Харківський експрокурор Яковець із ГО "Нон-Стоп" вимагає відкрити справу проти Кличка

Експрокурор Харкова Кирило Яковець із ГО "Нон-Стоп", якого журналісти-розслідувачі нещодавно викрили у вимаганні та публікації замовного матеріалу, намагається через суд змусити Бюро економічної безпеки відкрити кримінальну справу проти мера Києва Віталія Кличка.

Про це сам Яковець повідомив у Facebook.

"Нами були направлені матеріалм з вимогою дослідити причетність до знищення екопарку особисто Кличка… За наданими нами документами, ухвалою Соломʼянського райсуду м. Києва від 25.07.2024 р. в справі 760/16485/24 зобовʼязано детективів ТУ БЕБ у Київській області розпочати досудове розслідування", — Написав Яківець.

Зазначимо, що експрокурора Кирила Яковця та його ГО "Нон-Стоп" викрив також боєць ЗСУ та журналіст Сергій Дрозд. Він написав, що Яковець та ГО розміщують замовні публікації з метою атаки підприємців та політиків.

"Очолювана Яківцем ГО "Нон-стоп" – ніяка не громадська організація, а приватна структура, яка нелегально працює за гроші. А лідер ГО "Нон-стоп" Кирило Яковець – ніякий не громадський активіст, а дешевий (і це не образа, а математична) констатація) медіакілер, готовий за 500 доларів на тиждень братися за будь-яке замовлення та публікувати фейки", — повідомив Сергій Дрозд.

Щобільше, журналіст опублікував листування з Яківцем, який за 500 доларів опублікував брехливе повідомлення щодо випадкового підприємця без жодної перевірки.

"Кирило Яковець – колишній харківський прокурор, який після того, як був звільнений з лав прокуратури через профнепридатність (не пройшов атестацію), створив ГО "Нон-стоп" і перетворився на "громадського активіста" та "адвоката". Беру ці нові іпостасі (адвокат та активіст) колишнього прокурора у лапки свідомо.Беру ці нові іпостасі (адвокат та активіст) колишнього прокурора у лапки свідомо. Адже, по-перше, діяльність "Нон-стоп" не має нічого спільного з громадською діяльністю, а медійними та юридичними атаками на комерційні структури на користь замовників (інших комерційних структур або окремих осіб). )", — стверджує Сергій Дрозд.

За даними ветеранського руху "Вибачте, що живі", Яковець виїхав з України наприкінці 2023 року, нібито супроводжуючи хворого родича. Цей "родич", за даними руху, наступного дня повернувся до України. Після цього Яковець оселився в Іспанії.

СБУ наприкінці 2023 року порушила кримінальну справу проти Яковця.