Харьковский экс-прокурор Яковец из ОО "Нон-Стоп" требует открыть дело против Кличко

Экс-прокурор Харькова Кирилл Яковец из ОО "Нон-Стоп", которого журналисты-расследователи недавно уличили в вымогательстве и публикации заказного материала, пытается через суд принудить Бюро экономической безопасности открыть уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сам Яковец сообщил в Facebook.

"Нами были направлены материалы с требованием изучить причастность лично Кличко к уничтожению экопарка… По предоставленным нами документам: определением Соломенского райсуда г. Киева от 25.07.2024 г. по делу 760/16485/24 обязано детективов ТУ БЭБ в Киевской области начать досудебное расследование", — написал Яковец.

Отметим, что экс-прокурора Кирилла Яковца и его ОО "Нон-Стоп" разоблачил также боец ВСУ и журналист Сергей Дрозд. Он написал, что Яковец и ОО размещают заказные публикации с целью атаки предпринимателей и политиков.

"Возглавляемая Яковцем ОО "Нон-стоп" – никакая не общественная организация, а частная структура, нелегально работающая за деньги. А лидер ОО "Нон-стоп" Кирилл Яковец – никакой не общественный активист, а дешевый (и это не оскорбление, а математическая констатация) медиа-киллер, готовый за 500 долларов в неделю браться за любой заказ и публиковать фейки", — сообщил Сергей Дрозд.

Более того, журналист опубликовал переписку с Яковцом, который за 500 долларов опубликовал лживое сообщение касательно случайного предпринимателя без какой-либо проверки.

"Кирилл Яковец – бывший харьковский прокурор, который после того, как был уволен из рядов прокуратуры из-за профнепригодности (не прошел аттестацию), создал ОО "Нон-стоп" и превратился в "общественного активиста" и "адвоката". Беру эти новые ипостаси (адвокат и активист) бывшего прокурора в кавычки сознательно. Ибо, во-первых, деятельность "Нон-стоп" не имеет ничего общего с общественной деятельностью, а медийными и юридическими атаками на коммерческие структуры в интересах заказчиков (других коммерческих структур или отдельных лиц)", — утверждает Сергей Дрозд.

По данным ветеранского движения "Извините, что живые", Яковец выехал из Украины в конце 2023 года, якобы сопровождая больного родственника. Этот "родственник", по данным движения, на следующий день вернулся в Украину. После этого Яковец поселился в Испании.

СБУ в конце 2023 года открыла уголовное дело против Яковца.