Акція в мережі охоплює багато продуктів

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В українських супермаркетах продовжують діяти акційні пропозиції на популярні продукти, які дозволяють покупцям суттєво заощадити. Зокрема, знижки поширюються і на морепродукти.

Скільки тепер коштують креветки Norven Vannamei в "АТБ", яку суму можна зекономити та до якого числа діє пропозиція, підрахував "Телеграф". Акційна ціна на упаковку знизилася більш ніж на 100 гривень.

Детальніше у матеріалі: "В "АТБ" знизили ціни на популярні товари: що можна купити зі знижкою до 45%".

В "АТБ" упаковка варено-морожених глазурованих креветок Norven Vannamei вагою 0,7 кг коштує 199,90 грн замість 303,90 грн. Таким чином, покупці можуть заощадити 104 грн на одній упаковці.

За акцією продають варено-морожені глазуровані креветки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Знижка становить приблизно 34,2% від попередньої вартості. Якщо перерахувати ціну на кілограм, за акцією він обійдеться у 285,57 грн, тоді як раніше коштував близько 434,14 грн.

Акційна пропозиція діє до 24 листопада. Тож охочим придбати креветки дешевше варто поспішити, адже після завершення акції ціна може повернутися до попереднього рівня.

Раніше "Телеграф" розповідав про масштабні знижки в "АТБ" на морозиво та сири. На популярні ласощі ціни знизили до 45%, а акційні пропозиції діяли до 24 листопада.