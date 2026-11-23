Приводом для дискусії став "Червоний мак", який очолював два українські чарти

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Оля Полякова відреагувала одним словом на суперечку тренерів "Голосу країни": "Партсобраниє…". Дискусія спалахнула під час останніх сліпих прослуховувань 14-го сезону. Учасниця виконала пісню "Червоний мак", створену штучним інтелектом.

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Уривок із випуску опублікувала у Threads блогерка Нателла Кірс (@natella_kirs). Під її дописом Полякова й залишила коментар. Кірс різко розкритикувала рішення допустити згенеровану композицію до виступу на вокальному шоу.

Про наболіле ♤ Бо пропускати "Червоний мак" на головне вокальне шоу — це злочин проти розвитку української музики! Це немає толеруватися на такому рівні‼️ Нателла Кірс

Дискусія про вибір пісні для сліпого прослуховування продовжилася у Threads

Чому тренери по-різному оцінили "Червоний мак"

Пісню виконала 47-річна викладачка вокалу з Харкова Оксана Петрова. До жодної команди вона не потрапила: у Тіни Кароль і Дмитра Монатіка вже не залишилося вільних місць, а Артем Пивоваров і Наталія Могилевська не розвернули крісел. "Червоний мак" тривалий час тримався в трендах влітку: трек посів перше місце в українському тижневому чарті YouTube та очолював український топ-100 в Apple Music.

Після виступу Пивоваров різко розкритикував вибір пісні й закликав Петрову звернутися до творів українських авторів: "Невже серед усіх українських пісень, серед усіх пісень світу не знайшлося пісні, яка пасувала б вашому образу, яку створила людина, а не штучний інтелект?".

Могилевська підтримала учасницю й назвала її вибір сучасним. Петрова знала, що пісню згенерував ШІ, і пояснила: їй хотілося виконати щось незвичне для співу.

Як Полякова сама використовує ШІ

Для Полякової "Голос країни" – знайомий проєкт: вона була тренеркою 12-го сезону.

У 12-му сезоні "Голосу країни" Полякова вже була тренеркою Джерело: Відкриті джерела

У своїй творчості співачка використовує генеративні інструменти для створення відео, зокрема роликів із чоловіком Вадимом Буряковським.

ШІ допоміг створити й кліп на All for Your Love, який Полякова презентувала в Instagram. У відео вона постає в образі супергероїні. В основі композиції – українська народна пісня "Цвіте терен".

Як повідомляв "Телеграф", на сліпих прослуховуваннях "Голосу країни-14" учасниця з академічним вокалом не потрапила до команд, а відома українська акторка пройшла далі. Цей контраст спричинив суперечку про справедливість результатів, зокрема звинувачення в кумівстві.