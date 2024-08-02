"Боюсь летать пассажиром": героический летчик рассказал невероятное о 132 боевых вылетах против РФ

Военный поделился интересными историями

Вертолетчик Михаил "Карнаж" с 24 февраля 2022 должен был уволиться с военной службы, однако эти планы перечеркнула полномасштабная война. За это время на его счету — 132 боевых пуска и более 200 полетов.

Историю вертолетчика рассказали в Воздушных силах Украины. По его словам, он должен был совершить еще единственный полет в рядах Воздушных Сил, после чего — интересная работа в частной компании и, наконец, спокойное время с семьей.

"С вечера меня предупредили, что доставшийся мне вертолет полгода стоял законсервированный, поэтому перед "дорогой" его нужно облетать согласно всем программам. Думаю, не стоит объяснять, что утром 24-го февраля было совсем не до этого… Тестировали машину по ходу дела. Мы взлетели с аэродрома первыми, а за нами – целая цепочка из Ми-8 и Ми-2… Технику мы спасли, а дальше началась работа…", — поделился воспоминаниями военный.

Он рассказал, что в первые недели войны в большинстве своем занимался спасением пилотов, медицинской эвакуацией раненых и транспортными задачами. Позже – когда вертолетчики ПС присоединились к выполнению полетов на огневое поражение врага, Михаил впервые нажал на боевую "кнопку".

"Во время первого полета на авиационное поражение со мной был Виталий Пляка из армейской авиации. К сожалению, парня уже нет. Он – веселый, весь в татухах, подшучивал надо мной: "Что в первый раз?" Объяснил все технические нюансы кабрировки… Он был ведущим, я ведомым. Мы тогда круто отработали, поразили минометный расчет в районе Довгенького. Но я все никак не мог за ним угнаться, он летал на Ми-8 МТ на каких-то "гиперзвуковых" скоростях, а я на более медленном – МСБ", — описал то время "Карнаж".

С тех пор Михаил совершил более 200 полетов. Из них – 132 на огневое поражение противника. Сейчас, спустя более двух лет войны, по его словам, чувствуется усталость и истощение. Однако, добавляет мужчина, когда видишь с неба разрушенные городки, которые хорошо помнишь красивыми и цветущими, – это вдохновляет скорее истребить оккупантов.

"Бывало разное… Никогда не забуду ротацию во время Харьковской кампании. Тогда сказал всем: "Будем бить, пока родной Изюм не освободим!" Так и вышло! Прилетаем на задачу – поражаем – возвращаемся, а нам дают новую цель – еще глубже… Спрашиваем: "Координаты точные? Это ведь нереально!" А нам в ответ: "Ребята, как вы ударили, наши воины сразу продвинулись далеко вперед…", — рассказал вертолетчик.

По словам Михаила, сейчас он не думает об увольнении из рядов ВСУ. По крайней мере, до победы.

"Что первое сделаю? Ни разу с семьей не бывали за границей, жена периодически об этом напоминает… Но если честно – боюсь летать пассажиром", — поделился "Карнаж".

У Михаила есть не одна награда. Военный награжден орденами "За мужество" ІІІ и ІІ степеней, орденом Богдана Хмельницкого и нагрудным знаком "Серебряный Крест".

Как рассказывал "Телеграф", герой легендарного мема "побацим-побацим" ушел на фронт. Мы писали, где сейчас воюет мужчина и как он выглядит.