"Попит на українських бійців буде великий": Дикий назвав три плюси легалізації ПВК в Україні

Справа не тільки у заробітку чималих грошей

Питання доцільності нашумілого законопроєкту про легалізацію приватних військових компаній (ПВК) в Україні й досі обговорюється. Але він точно може принести користь нашій державі.

Про це "Телеграфу" розповів ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий у матеріалі ""Дах" для ГУР чи ознака близького миру? Навіщо в Україні хочуть легалізувати приватні військові компанії".

За його словами, законопроєкт про легалізацію ПВК має кілька плюсів. Адже:

допоможе працевлаштувати вчорашніх військовослужбовців;

дозволить заробити чималі гроші;

сприяє набуттю Україною статусу суб’єкта на світовій арені.

"Після закінчення війни (а раніше говорити про створення ПВК немає сенсу), на українських військовослужбовців буде величезний попит, як таких що мають багатий бойовий досвід. І охочі підуть у такі компанії, але вони підуть туди звичайними контрактниками, а створення оборонних компаній в Україні дозволить нам зайняти частину цього ринку", — пояснює Дикий.

Він наголосив, що тільки в Африці "Вагнер" заробляв до 200-250 млн дол. чистого прибутку щорічно. Але, окрім заробітку на наданні оборонних послуг, майбутні українські військові компанії допоможуть просувати вітчизняний бізнес на світовому ринку.

"Є ринки, насамперед у країнах, що розвиваються, в яких без забезпечення фізичного захисту просто неможливо вести справи, це насамперед Африка. Український бізнес не йде на такі ринки, оскільки не має надійного захисту, і оборонні компанії допоможуть це питання вирішити", – каже Євген Дикий.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно повстанці Малі, які розгромили ПВК "Вагнер", зробили українцям гарячу пропозицію. Це мало стати жестом підтримки та солідарності.