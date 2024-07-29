У мережу злили нове фото туарегів після розрому ПВК "Вагнер": на ньому цікава для України деталь

Журналісти припускають, що таким чином туареги вирішили висловити свою підтримку та подяку Україні

Повстанці-туареги, які розгромили колону ПВК "Вагнер" у Малі, продовжують публікувати фото після успішної засідки. На одному із них помітили цікаву деталь.

Дане фото опинилося у розпорядженні українського видання Kyiv Post. На ньому зображено загін повстанців, які тримають у руках прапор України.

Журналісти припускають, що таким чином туареги вирішили висловити свою підтримку та подяку Україні, яка, як відомо, переслідує "вагнерівців" усюди на Африканському континенті.

"Відомо, що Київ всебічно підтримує будь-які сили у різних частинах Африки, які борються з терористами з ПВК Вагнер", — пише видання.

Вже відомо, що фотографія є автентичною. Її справжність журналістам підтвердили у Силах оборони України.

"Так, це точно фото туарегів після розгрому колони терористів ПВК "Вагнер", – наголосив співрозмовник видання.

Зазначається, що фото з’явилося на тлі того, як Росія вже традиційно знайшла "український слід" і звинувачує ГУР у розгромі колони "вагнерівців". Також варто зазначити, що і в українській розвідці вже прокоментували інцидент у Малі. Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що повстанці отримали необхідні дані "і не тільки" від ГУР, а також зробив натяк, що інтригує.

Згодом "Телеграф" повідомив, що повстанці-туареги з Малі запропонували передати полонених вагнерівців Україні. Це має стати жестом підтримки та солідарності з українцями.