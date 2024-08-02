"Спрос на украинских бойцов будет большой": Дикий назвал три плюса легализации ЧВК в Украине

Дело не только в заработке немалых денег

Вопрос целесообразности нашумевшего законопроекта о легализации частных военных компаний (ЧВК) в Украине до сих пор обсуждается. Но он точно может принести пользу нашему государству.

Об этом "Телеграфу" рассказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в материале "Крыша" для ГУР или признак близкого мира? Зачем в Украине хотят легализовать частные военные компании".

По его словам, законопроект о легализации ЧВК имеет несколько плюсов. Ведь:

поможет трудоустроить вчерашних военнослужащих;

позволит заработать немалые деньги;

способствует обретению Украиной статуса субъекта на мировой арене.

"По окончании войны (а раньше говорить о создании ЧВК нет смысла), на украинских военнослужащих будет огромный спрос, как имеющих богатый боевой опыт. И желающие пойдут в такие компании, но они пойдут туда обычными контрактниками, а создание оборонных компаний в Украине позволит нам занять часть этого рынка", — объясняет Дикий.

Он отметил, что только в Африке "Вагнер" зарабатывал до 200-250 млн долларов чистой прибыли ежегодно. Но кроме заработка на оказании оборонных услуг, будущие украинские военные компании помогут продвигать отечественный бизнес на мировом рынке.

"Есть рынки, прежде всего в развивающихся странах, в которых без обеспечения физической защиты просто невозможно вести дела, это, прежде всего, Африка. Украинский бизнес не идет на такие рынки, поскольку не имеет надежной защиты, и оборонные компании помогут этот вопрос решить", – говорит Евгений Дикий.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно повстанцы Мали, разгромившие ЧВК "Вагнер", сделали украинцам горячее предложение. Это должно было стать жестом поддержки и солидарности.