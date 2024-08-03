"Денег не останется"? Почему миллиарда на восстановление "Охматдета" может не хватить

Надо точно просчитать ущерб всех повреждений

Собранного миллиарда на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве может не хватить. Ведь стоимость ущерба и разрушений еще не просчитана.

Как рассказала заместитель председателя правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" Евгения Вирлич в эфире КИЕВ24, сейчас сложно планировать какие-либо расходы по этой больнице.

"Опять же, у нас нет на руках всех смет, всех планов. То есть этого пока нет. И я понимаю, что на это уйдет время, чтобы их разработать. Часть больницы разрушена менее месяца назад. То есть должен быть еще срок для того, чтобы вычислить все расходы и все возможные потери. Для того, чтобы вычислить, сколько обойдется вообще восстановление. Поэтому это вполне логично, что на первом этапе хотят потратить деньги на срочное восстановление того, что могут восстановить здесь и сейчас", — говорит Вирлич.

По ее словам, на эти работы сейчас могут произвести смету и начать восстановление. Однако нужно будет точно посчитать ущерб всех повреждений вследствие российского удара. Поэтому на первом этапе была озвучена цена 300 или 400 миллионов гривен. Но, по мнению Евгении Вирлыч, это может быть логичным, если сумма уменьшится на торгах в условиях конкуренции.

Напомним, по словам Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, на восстановление детской больницы "Охматдет" удалось собрать "значительную сумму". По подсчетам СМИ, это примерно 1,6 млрд грн.

Также Вирлич подчеркнула, что ущерб от колоссальных разрушений, поэтому вероятность того, что средств хватит низкая.

"Мне почему-то кажется, что денег может не остаться, потому что вообще-то это очень дорогое строительство. Больница нуждается также в восстановлении, насколько я понимаю, и медицинского оборудования. То есть это огромные расходы средств и, по моему мнению, если что-то останется, то благотворительный фонд может решить передать какие-либо другие нужды или закупить какое-то оборудование для больницы, которое возможно уничтожили", — говорит заместитель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что журналист отметил важный нюанс с новым тендером на восстановление "Охматдета".