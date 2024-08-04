Іран може напасти на Ізраїль раніше, ніж очікувалося: ЗМІ назвали дату

США намагаються мобілізувати міжнародну коаліцію

Іран може завдати удару по Ізраїлю раніше, ніж очікувалося до цього. Це може статися вже в понеділок, 5 серпня.

Про це пише Axios з посиланням на трьох офіційних осіб США та Ізраїлю. Двоє американських чиновників повідомили виданню, що американський генерал Майкл Ккурілла, який відповідає за американські сили на Близькому Сході, прибув до регіону в суботу, 3 серпня

Його поїздка до регіону була запланована до нещодавньої ескалації між Ізраїлем, Іраном і "Хезболлою". Проте очікується, що він використає поїздку, щоб спробувати мобілізувати ту саму міжнародну та регіональну коаліцію, яка вже захищала Ізраїль від нападу з боку Ірану.

Офіційні особи США очікують, що атака Ірану буде базуватися на тій самій схемі, що й напад на Ізраїль 13 квітня. Але потенційно напад матиме більший масштаб, і до нього може бути залучена "Хезболла" в Лівані.

Адміністрація Байдена стурбована тим, що може бути важче мобілізувати ту саму міжнародну та регіональну коаліцію країн, які захищали Ізраїль від попереднього нападу Ірану. Це пов'язане з тим, що вбивство Ханійе сталося в контексті війни Ізраїлю та ХАМАС, яка викликала гострі антиізраїльські настрої по всьому регіону.

За словами офіційного представника США, очікується, що Курилла відвідає кілька країн Перської затоки, Йорданію та Ізраїль. Йорданія стане ключовою зупинкою в його поїздці. Йорданці зіграли значну роль під час атаки 13 квітня, перехопивши іранські безпілотники, які проникли на їхню територію, прямуючи до Ізраїлю, і дозволивши літакам США та Ізраїлю використовувати свій повітряний простір для перехоплення іранських безпілотників. Сполучені Штати сподіваються, що те ж саме повториться, якщо буде потрібно, сказав чиновник.

Представники США та Ізраїлю заявили, що вони не знають, чи здійснять Іран і "Хезболла" скоординовану атаку чи діятимуть окремо. Вони додали, що, на їхню думку, Іран і "Хезболла" все ще працюють над завершенням своїх військових планів і затвердженням їх на політичному рівні.

Американський чиновник сказав, що адміністрація Байдена хотіла оголосити про посилення американських сил у п’ятницю, оскільки Іран і "Хезболла" все ще обговорюють, як виглядатиме їхня відплата, сподіваючись, що це оголошення допоможе стримати їх і вплинути на їхні військові плани.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. Видання The Jerusalem Post з посланням на дані розвідки повідомило, що Іран планує завдати удару по Ізраїлю у священний для євреїв день – день національної жалоби Тиша-Бе'ав, який цьогоріч припадає на 12 та 13 серпня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Тегерані попрощались з вбитим ватажком ХАМАСу під побажання загибелі ворогам.