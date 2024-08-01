Не врятує навіть оновлення даних через "Резерв+": у Раді пояснили, кому загрожують штрафи від ТЦК

Є випадки, коли оновити свої дані недостатньо

Громадян, які оновили свої військово-облікові дані через застосунок "Резерв+" та є на обліку в ТЦК, не будуть штрафувати. Штрафи можуть отримати лише ті, хто втратили військово-облікові документи або взагалі не були на обліку.

Про це в ефірі Новини.LIVE повідомив народний депутат Олександр Федієнко. Він уточнив, що штрафи за адміністративне порушення виписуватимуть тим військовозобов'язаним, які оновили свої дані через застосунок "Резерв+", але втратили військовий квиток або ж не були на обліку ТЦК та СП.

"Оновлення даних через "Резерв+" не звільняє вас від відповідальності, якщо ви втратили військово-обліковий документ. Такі люди підпадатимуть під штрафні санкції", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, раніше Федієнко повідомив, що на практиці штрафи почали отримувати навіть ті, хто вчасно зареєструвався у застосунку "Резерв+". Він розповів, що до нього звернулись громадяни, які зареєструвались вчасно в додатку "Резерв+" отримали там повідомлення, що треба звернутись до ТЦК, для уточнення даних. Водночас нардеп додав, що всі штрафи ТЦК накладені згідно з чинним законодавством.

Раніше "Телеграф" розповідав, що таке база "Оберіг" і чим вона відрізняється від програми "Резерв+". Також ми писали, як каратимуть за неоновлення даних після 17 липня.