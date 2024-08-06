Де в Україні найбільше Зради? Відповідь вас здивує

Ви точно цього не очікували

У ці буремні часи, коли українці усюди бачать ворогів, варто знати, де найбільше Зради. Звісно, йдеться про прізвище, а не про земляків-зрадників.

Відповідь вас здивує, але найбільше Зради знаходиться в одному регіоні України. Про це повідомляє сайт генеалогічної спільноти "Рідні".

Поширення прізвища Зрада в Україні

Всього в нашій країні проживає 103 носії цього родового імені. Воно не має козацького походження та не зареєстровано у козацьких реєстрах. Цікаво, що найбільш популярними іменами серед Зрад є Ігор та Марія.

Майже всі носії прізвища живуть на заході України, точніше ― у Львівській області. Ще одна людина з цим родовим іменем живе на Івано-Франківщині.

Найбільш східний регіон, де проживають Зради, це Черкаська область. У Христинівському районі живе чотири людини з таким прізвищем.

Найбільше Зрад на заході

Зазначимо, що родове ім’я може багато сказати про предка. Наприклад, вказати на його національність чи рід діяльності, або ж особливу прикмету.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які прізвища вказують на угорське коріння. Якщо маєте таке, то ваші предки колись давно жили на території сусідньої країни.

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