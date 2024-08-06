Где в Украине больше всего Зрады? Ответ вас удивит

Вы точно этого не ожидали

В эти бурные времена, когда украинцы всюду видят врагов, стоит знать, где больше всего Зрады. Конечно, речь идет о фамилии, а не о земляках-изменниках.

Ответ вас удивит, но больше всего Зрады находится в одном регионе Украины. Об этом сообщает сайт генеалогического сообщества "Родни".

Распространение фамилии Зрада в Украине

Всего в нашей стране проживает 103 носителя этого родового имени. Оно не имеет казацкого происхождения и не зарегистрировано в казачьих реестрах. Интересно, что наиболее популярными именами среди Зрад являются Игорь и Мария.

Почти все носители фамилии живут на западе Украины, точнее во Львовской области. Еще один человек с этим родовым именем живет в Ивано-Франковской области.

Наиболее восточный регион, где проживают Зрады, это Черкасская область. В Христиновском районе живут четыре человека с такой фамилией.

Больше всего Зрад на западе

Отметим, что родовое имя может многое сказать о предке. Например, указать на его национальность или род деятельности, или же особую примету.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие фамилии указывают на венгерские корни. Если есть такое, то ваши предки когда-то давно жили на территории соседней страны.

Также вас могут заинтересовать "вкусные" фамилии. Их давали тем мужчинам, которые любили слишком много есть.