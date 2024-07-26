Нескладно і з бронею: "Нова пошта" запропонувала цікаву вакансію на Дніпропетровщині

Пропонується також автомобіль та медична страховка

В Україні робіт із бронею від мобілізації стає дедалі більше. Відповідні вакансії з’являються не лише у Києві, а й в інших містах.

Зокрема у селищі Дослідне відділення "Нової пошти" шукає експедитора. Відповідна вакансія розміщена на одному із сайтів з пошуку роботи.

Компанія пропонує заробітну плату 18 000 — 20 000 тисяч гривень. Працівнику також надається автомобіль, медичне страхування та бронювання.

Що потрібно робити:

доставляти посилки за вказаною адресою;

оформляти супровідні документи;

проводити взаєморозрахунок із клієнтами.

До майбутнього експедитора пропонуються такі вимоги:

досвід роботи експедитором чи кур’єром від 1 року;

гарне знання міста;

привітність та доброзичливість у спілкуванні з клієнтами;

середня спеціальна, незакінчена вища або вища освіта.

Раніше ми писали, що "Новій пошті" були потрібні кур’єри із заробітною платою 45-55 тисяч. Компанія готова була бронювати працівника, від нього вимагався автомобіль.

Зазначимо, що у Києві раніше пропонували вакансію з бронею від мобілізації та зарплатою у 200 тисяч гривень. Обов’язковою умовою було офіційне працевлаштування.