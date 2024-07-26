Нескладно і з бронею: "Нова пошта" запропонувала цікаву вакансію на Дніпропетровщині
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Пропонується також автомобіль та медична страховка
В Україні робіт із бронею від мобілізації стає дедалі більше. Відповідні вакансії з’являються не лише у Києві, а й в інших містах.
Зокрема у селищі Дослідне відділення "Нової пошти" шукає експедитора. Відповідна вакансія розміщена на одному із сайтів з пошуку роботи.
Компанія пропонує заробітну плату 18 000 — 20 000 тисяч гривень. Працівнику також надається автомобіль, медичне страхування та бронювання.
Що потрібно робити:
- доставляти посилки за вказаною адресою;
- оформляти супровідні документи;
- проводити взаєморозрахунок із клієнтами.
До майбутнього експедитора пропонуються такі вимоги:
- досвід роботи експедитором чи кур’єром від 1 року;
- гарне знання міста;
- привітність та доброзичливість у спілкуванні з клієнтами;
- середня спеціальна, незакінчена вища або вища освіта.
Раніше ми писали, що "Новій пошті" були потрібні кур’єри із заробітною платою 45-55 тисяч. Компанія готова була бронювати працівника, від нього вимагався автомобіль.
Зазначимо, що у Києві раніше пропонували вакансію з бронею від мобілізації та зарплатою у 200 тисяч гривень. Обов’язковою умовою було офіційне працевлаштування.