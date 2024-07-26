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Нескладно і з бронею: "Нова пошта" запропонувала цікаву вакансію на Дніпропетровщині

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Пошук роботи Новина оновлена 26 липня 2024, 14:21
Пошук роботи. Фото Depositphotos

Пропонується також автомобіль та медична страховка

В Україні робіт із бронею від мобілізації стає дедалі більше. Відповідні вакансії з’являються не лише у Києві, а й в інших містах.

Зокрема у селищі Дослідне відділення "Нової пошти" шукає експедитора. Відповідна вакансія розміщена на одному із сайтів з пошуку роботи.

Компанія пропонує заробітну плату 18 000 — 20 000 тисяч гривень. Працівнику також надається автомобіль, медичне страхування та бронювання.

Що потрібно робити:

  • доставляти посилки за вказаною адресою;
  • оформляти супровідні документи;
  • проводити взаєморозрахунок із клієнтами.

До майбутнього експедитора пропонуються такі вимоги:

  • досвід роботи експедитором чи кур’єром від 1 року;
  • гарне знання міста;
  • привітність та доброзичливість у спілкуванні з клієнтами;
  • середня спеціальна, незакінчена вища або вища освіта.

Раніше ми писали, що "Новій пошті" були потрібні кур’єри із заробітною платою 45-55 тисяч. Компанія готова була бронювати працівника, від нього вимагався автомобіль.

Зазначимо, що у Києві раніше пропонували вакансію з бронею від мобілізації та зарплатою у 200 тисяч гривень. Обов’язковою умовою було офіційне працевлаштування.

Теги:
#Робота #Вакансії #Бронювання #Бронь