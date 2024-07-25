І на рефрижератор, і на евакуатор: в Україні щодня більше вакансій для водіїв з бронею і непоганою зарплатою

Українські компанії досі відчувають суттєвий брак водіїв

На ринку праці України щодня з'являються цікаві пропозиції для водіїв та експедиторів від відомих компаній. Ось лише деякі з досить привабливих вакансій.

По всій країні відкриваються вакансії для водіїв різних категорій та спеціалізацій. Роботодавці пропонують зарплати від 30 000 до 75 000 гривень,

Водій у Дніпрі

У Дніпрі компанія "Аква Трейдер", виробник питної води "Н2О", шукає водія зі своїм авто вантажопідйомністю 0,5-2 тонни для доставки продукції. Зарплата становить 40 000 – 45 000 грн. Серед переваг — щоденна оплата праці, надання кур'єра-експедитора та комфортний графік роботи.

Експедитор у Львові

У Львові пропонують посаду водія-експедитора з зарплатою 30 000 – 35 000 грн. Обов'язки включають розвезення м'яса та м'ясних виробів по Львівській області. Компанія забезпечує офіційне працевлаштування та бронювання працівників. Проте, робочий графік з 1:00 до 10:00.

Водій евакуатора у Києві

Київська транспортна компанія "Експрес-Т" запрошує на роботу водія евакуатора з зарплатою 50 000 – 75 000 грн. Вакансія підходить навіть для кандидатів без досвіду, але з бажанням вчитися. Компанія пропонує можливість професійного зростання та за потреби надає житло.

Водій на хлібовоз у Вінниці

У Вінниці ПрАТ "Концерн Хлібпром" шукає водія авто для розвезення продукції по торгових точках. Серед переваг — офіційне працевлаштування, медичне страхування та корпоративні знижки для співробітників.

Водій на м'ясокомбінат у Тернополі

У Тернополі м’ясокомбінат відкрив вакансію водія. Основні вимоги – наявність посвідчення водія категорії С, С1, СЕ, медичної довідки та досвід роботи. Обов'язки – перевезення готової продукції, вантажо-розвантажувальні роботи та дотримання правил експлуатації автомобіля. Компанія пропонує офіційне працевлаштування та сервісне обслуговування автомобілів коштом підприємства.

Усі згадані вакансії передбачають можливість бронювання працівників, роботодавці готові розглядати кандидатури студентів, людей з інвалідністю, ветеранів та пенсіонерів. Компанії пропонують конкурентні зарплати та додаткові переваги для залучення кваліфікованих працівників у сфері логістики та перевезень.

Раніше "Телеграф" писав, що підприємство шукає водія на зерновоз. Обіцяють зарплату до 65 000.