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Є одна головна умова: коли чоловік із бронню може виїхати за кордон

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Кордон Новина оновлена 07 серпня 2024, 12:52
Кордон. Фото ТСН

Треба мати зі собою 3 документи

Під час загальної мобілізації українські підприємства, які набули статус критично важливого, мають можливість забронювати своїх робітників. В якому випадку таким чоловікам можна виїжджати за межі країни.

Є лише одна причина, через яку заброньовані українці можуть покинути Україну. Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян.

За його словами, "виїзд заброньованих можливий лише у зв’язку із відрядженням".

Водночас адвокат Євгеній Олександрович пояснює, які документи потрібно зібрати, аби заброньованому чоловіку виїхати за кордон. Зокрема це:

  • документи щодо оновлення даних, або штрих-код наклейку на тимчасовому посвідчені;
  • витяг щодо бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;
  • наказ щодо відрядження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як підприємству можна забронювати свого працівника через єдиний портал державних послуг "Дія". Статус заброньованого можна побачити вже протягом години.

Теги:
#Мобілізація #Бронювання #Виїзд за кордон