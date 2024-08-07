Є одна головна умова: коли чоловік із бронню може виїхати за кордон
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Треба мати зі собою 3 документи
Під час загальної мобілізації українські підприємства, які набули статус критично важливого, мають можливість забронювати своїх робітників. В якому випадку таким чоловікам можна виїжджати за межі країни.
Є лише одна причина, через яку заброньовані українці можуть покинути Україну. Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян.
За його словами, "виїзд заброньованих можливий лише у зв’язку із відрядженням".
Водночас адвокат Євгеній Олександрович пояснює, які документи потрібно зібрати, аби заброньованому чоловіку виїхати за кордон. Зокрема це:
- документи щодо оновлення даних, або штрих-код наклейку на тимчасовому посвідчені;
- витяг щодо бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;
- наказ щодо відрядження.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як підприємству можна забронювати свого працівника через єдиний портал державних послуг "Дія". Статус заброньованого можна побачити вже протягом години.