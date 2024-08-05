Отримаєте статус протягом години: як підприємству забронювати працівника в "Дії"

Бронь діятиме один рік

В Україні критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників дистанційно від мобілізації, скориставшись порталом державних послуг "Дія".

Після оформлення заявки результат про статус заброньованого надсилається автоматично протягом 1 години. Заступник голови Запорізької ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Чередніченко на сайті Запорізької ОДА пояснив, як це можна зробити.

За його словами, керівнику потрібно звернутись до "Дія" та надати відповідні дані відповідальної особи (наприклад керівника кадрової служби). Він має внести всю необхідну інформацію.

Потім керівник за допомогою свого електронного підпису підтверджує необхідність бронювання працівника. Якщо заява буде оформлена правильно, то статус заброньованого надається протягом години.

У разі, якщо військовозобов’язаний співробітник не уточнив дані в ТЦК, перебуває в розшуку або підприємство не сплачує необхідні податки, надходить відмова в бронюванні. Причина також буде зазначена. Інформація щодо чоловіка в "Оберіг" оновлюється автоматично.

Скільки триває бронювання

Бронювання для підприємства діє протягом 1 року з моменту, коли воно отримало статус критично важливого. Крім того, бронювання також актуально протягом строку дії контракту підприємства з Міністерством оборони.

У разі збільшення кількості заброньованих працівників або оновлення персоналу, строк бронювання не змінюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може заброньований військовозобов'язаний не йти в ТЦК після повістки.