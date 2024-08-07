Есть одно главное условие: когда мужчина из бронью может выехать за границу

Надо иметь с собой 3 документа

Во время общей мобилизации украинские предприятия, получившие статус критически важного, имеют возможность забронировать своих рабочих. В каком случае таким мужчинам можно уезжать за пределы страны.

Есть только одна причина, по которой забронированные украинцы могут покинуть Украину. Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян.

По его словам, "выезд забронированных возможен только в связи с командировкой".

В то же время адвокат Евгений Александрович объясняет, какие документы нужно собрать, чтобы забронированному мужчине уехать за границу. В частности это:

документы об обновлении данных, или штрих-код наклейку на временном удостоверении;

выписка по бронированию и отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации;

приказ по командировке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как предприятию можно забронировать своего работника через единый портал государственных услуг "Дія". Статус забронированного можно увидеть уже в течение часа.