В Україні посилять відповідальність за дрібні крадіжки: Зеленський підписав проект, що про нього відомо

Проект посилює адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №11068 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне розкрадання чужого майна. Таким чином, за крадіжку порушникам буде призначено покарання у вигляді штрафу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Інформацію також підтверджено на сайті парламенту.

Зазначається, що раніше кримінальним діянням був крадіжка на 302,80 грн. Проект збільшує поріг до 3028 грн.

Також проект посилює адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку:

за крадіжку до 757 гривень – штраф від 850 до 1700 гривень;

за крадіжку від 758 до 3028 гривень – штраф 1700–5100 гривень;

за повторну – від 8500 до 17 000 гривень.

Варто додати, що раніше крадіжка вважалася дрібною, якщо вартість вкраденого на момент злочину не перевищувала 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян – 302,8 грн. Однак за умов військового стану крадіжка автоматично кваліфікується за ч. 4. ст. 185 Кримінального кодексу та карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. За словами авторів законопроєкту, є приклади коли людину засуджували до п’яти років в’язниці за крадіжку пляшки спиртного, вартість якого 596 гривень.

Колишній старший слідчий МВС з особливо важливих справ Руслан Сушко пояснив деталі нового законопроєкту у матеріалі "Телеграфа": "Вкрав на 3 тисячі гривень? Вільний! Навіщо депутати декриміналізували дрібні крадіжки".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерти розповіли, чому рішення прибрати кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки лише покращить ситуацію зі злочинністю в країні.