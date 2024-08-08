Перезавантаження, оздоровлення, справжня екзотика і детокс під Києвом: чим клуб Shambala дивує своїх клієнтів

Як і чому на березі Десни у Рожнах можна комфортно та швидко відновитися й повернутися до життєвого балансу в незвичному SPA-комплексі

Тиша, природа, швидке оздоровлення, перезавантаження і прохолода — саме цього шукають цьогоріч влітку кияни та жителі Київщини, яких аномальна спека захопила зненацька. Деякі з них рятуються від цього, відновлюючи фізичні і душевні сили у цікавому й незвичному оздоровчому комплексі Shambala Wellness Club в Рожнах за 30 км від столиці.

Екзотичне місце захоплює одразу багатьма цікавинками: номери без телевізорів, аюрведична кухня, оздоровчі програми, локації для йоги і медитацій, люксові басейни, унікальний заспокійливий ландшафт та справжня дика природа поблизу Десни.

Як пояснюють у Shambala, цей Wellness Club свідомо обрав зовсім іншу, дещо екзотичну, концепцію для тих відвідувачів, які прагнуть повного спокою, поновлення внутрішніх сил, очищення тіла, приватності, а також швидкої втечі від міського шуму і постійних стресів.

Звісно, для прихильників здорового способу життя тут є і звичні атрибути подібних оздоровчих закладів: зали для фітнесу, тренажерка, Spa-зона, відкритий спортивний майданчик, збалансована корисна їжа/напої (традиційні та аюрведичні) у ресторані та новому Pool Bar Restaurant. Але Shambala відрізняється від інших відмінною концепцією і підходом до кожного гостя.

На відпочинок і відновлення тут можна залишатися на добу та більше. Власне, як на справжньому оздоровчому курорті, що не поступається закордонним аналогам. А у деяких моментах навіть переважає їх на порядок. Це зокрема підтверджує і високий рейтинг Shambala Wellness Club на популярному туристичному сервісі Boking.com — оцінка 8,7 балів і статус "Блискучий".

Для порівняння на тому ж сервісі готельний комплекс Relax Beach Hotel у Туреччині на Середземному морі має оцінку лише в 5,1 бала. Виходить, український курорт біля Десни майже вдвічі кращий і крутіший за турецький. А ще й знаходиться за 30 хвилин від Києва.

Що саме представляє собою це незвичне місце сили

Готельний комплекс збудований у скандинавському стилі, має 40 комфортних номерів різних категорій, а також п'ять двокімнатних котеджей поряд. Ландшафт облаштований максимально збалансовано для прогулянок, медитацій, милування квітками і декоративними рослинами, є спортмайданчик.

При цьому для озеленення тут висадили більш ніж тисячу одиниць різних видів дерев, кущів, квітів та рослин. А зовсім поруч з територією комплексу можна прогулятися вздовж Десни по лісу і зеленому берегу, дихаючи свіжим корисним для здоров'я повітрям (води річки славляться високим вмістом йоду, що дуже корисний для організму людини).

Також в Shambala є класна SPA-зона з басейном із протитечією та гідромасажем, хамам, фінська сауна з панорамними вікнами на паркову зону, циркулярний душ та унікальна соляна кімната з іонізованим повітрям і кольоротерапією.

До речі, одним із найприємніших пунктів програми відпочинку в Shambala Wellness Club може стати пляжний релакс біля літнього басейну в парі з зеленим коктейлем чи фруктовим фрешем. Неподалік від басейну знаходиться паркова зона, поля для волейболу та бадмінтону, а також майданчик для занять з йоги та медитацій. За бажанням можна орендувати велосипеди та палички для скандинавської ходьби.

При потребі можна подарувати своєму тілу різноманітні масажі та оздоровчі процедури: фахівці комплексу створили аж 11 унікальних SPA-пакетів, які підбираються індивідуально під кожного відвідувача.

Докладніше про філософію Shambala

Як розказують в клубі Shambala, його концепція базується на ідеях аюрведи (науки про життя) і холізму (філософії цілісності). Головним їхнім принципом є те, що кожен з нас індивідуальний і неповторний, а це означає, що і підхід до релаксу з відновленням здоров'я також має бути унікальним.

Тож місія цього заміського комплексу – запропонувати гостям альтернативний, але дієвий і швидкий спосіб відновити свої сили за допомогою стародавніх індійських терапій: корисної їжі, тиші, спокійної музики, відновлювальних процедур, низки лікувальних програм, повного детоксу тощо.

При цьому в Shambala лікарі використовують препарати як природного походження, розроблені у власній фітолабораторії, так і автентичні аюрведичні засоби. Їх постачають з Індії. До речі, ідею закладу розроблювали свого часу разом з індійськими фахівцями.

А ще з плюсів відновлення в Shambala — мінімум контактів з іншими гостями. Програми відпочинку побудовані таким чином, що відпочиваючі не заважають один одному, майже не пересікаються та не відволікають від усамітнення та глибокого ретриту (відмежування від суспільства).

Чим годують у Shambala Wellness Club

Окремо варто зупинитися на кухні, якою в Shambala здивують навіть вибагливих гурманів.

Комплексне вегетаріанське меню вражає незвичайною подачею страв, що ламає звичні для України стереотипи. Так, на одній тарілці кухарі поєднують одразу шість різних смаків: солодкий, солоний, терпкий, гіркий, гострий і кислий. У Shambala вважають, що такий підхід до їжі цілюще впливає на ментальний і фізичний стани, дозволяючи збалансувати всі процеси в організмі.

Звісно, кожну страву готують з екологічно чистих продуктів (вегетаріанських, безглютенових і безлактозних), а також подають свіжі салати, корисні ситні закуски, смачні незвичні десерти та оздоровчі чаї (з лотосом, різними фітотравами, та навіть з гречаною крупою).

Для вибагливих клієнтів у ресторані є і традиційні страви європейської кухні — з м'ясом чи рибою. Таким чином зберігається максимально гнучкий підхід і баланс до потреб всіх туристів, які шукають у відпочинку щось особисте.

Shambala Wellness Club біля Десни настільки по-справжньому зачаровує, що сюди справді хочеться повернутися знову і знову, щоб повноцінно відновитися, поповнити свої душевні й фізичні сили та скористатися всіма послугами клубу. Або просто відпочити подалі від міського шуму та проблем чи сховатися від літньої спеки у чистому екологічному та затишному місці.