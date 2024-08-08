Перезагрузка, оздоровление, настоящая экзотика и детокс под Киевом: чем клуб Shambala удивляет своих клиентов

Как и почему на берегу Десны в Рожнах можно комфортно и быстро восстановиться и вернуться к жизненному балансу в необычном SPA-комплексе

Тишина, природа, быстрое оздоровление, перезагрузка и прохлада — именно этого ищут летом киевляне и жители Киевщины, которых аномальная жара захватила врасплох. Некоторые из них спасаются от этого, восстанавливая физические и душевные силы в интересном и необычном оздоровительном комплексе Shambala Wellness Club в Рожнах в 30 км от столицы.

Экзотическое место увлекает сразу многими моментами: номера без телевизоров, аюрведическая кухня, оздоровительные программы, локации для йоги и медитаций, люксовые бассейны, уникальный успокаивающий ландшафт и настоящая дикая природа вблизи Десны.

Как объясняют в Shambala, этот Wellness Club сознательно выбрал совсем другую, несколько экзотическую, концепцию для тех посетителей, которые стремятся к полному спокойствию, возобновлению внутренних сил, очищению тела, приватности, а также быстрому бегству от городского шума и постоянных стрессов.

Конечно, для поклонников здорового образа жизни здесь есть и привычные атрибуты подобных оздоровительных заведений: фитнес-залы, тренажерка, Spa-зона, открытая спортивная площадка, сбалансированная полезная еда/напитки (традиционные и аюрведические) в ресторане и новом Pool Bar Restaurant. Но Shambala отличается от других отличной концепцией и подходом к каждому гостю.

На отдых и восстановление здесь можно оставаться на сутки и больше. Собственно, как на настоящем оздоровительном курорте, не уступающем зарубежным аналогам. А в некоторых моментах даже превосходящем их на порядок. Это подтверждает и высокий рейтинг Shambala Wellness Club на популярном туристическом сервисе Boking.com — оценка 8,7 баллов и статус "Блистательный".

Для сравнения на том же сервисе гостиничный комплекс Relax Beach Hotel в Турции на Средиземном море имеет оценку всего в 5,1 балла. Выходит, украинский курорт около Десны почти вдвое лучше и круче турецкого. А еще и находится в 30 минутах от Киева.

Что именно представляет собой это необычное место силы

Гостиничный комплекс построен в скандинавском стиле, имеет 40 комфортных номеров разных категорий, а также пять двухкомнатных коттеджей рядом. Ландшафт оснащен максимально сбалансированным для прогулок, медитаций, любования цветами и декоративными растениями, есть спортплощадка.

При этом для озеленения здесь высадили более тысячи единиц различных видов деревьев, кустов, цветов и растений. А совсем рядом с территорией комплекса можно прогуляться вдоль Десны по лесу и зеленому берегу, дыша свежим полезным для здоровья воздухом (воды реки славятся высоким содержанием йода, который очень полезен для организма человека).

Также в Shambala есть классная SPA-зона с бассейном с противотоком и гидромассажем, хаммам, финская сауна с панорамными окнами на парковую зону, циркулярный душ и уникальная соляная комната с ионизированным воздухом и цветотерапией.

Кстати, одним из самых приятных пунктов программы отдыха в Shambala Wellness Club может стать пляжный релакс у летнего бассейна в паре с зеленым коктейлем или фруктовым фрешем. Недалеко от бассейна находится парковая зона, поля для волейбола и бадминтона, а также площадка для занятий по йоге и медитациям. При желании можно арендовать велосипеды и палочки для скандинавской ходьбы.

При необходимости можно подарить своему телу разнообразные массажи и оздоровительные процедуры: специалисты комплекса создали 11 уникальных SPA-пакетов, подбираемых индивидуально под каждого посетителя.

Подробнее о философии Shambala

Как рассказывают в клубе Shambala, его концепция базируется на идеях аюрведы (науки о жизни) и холизме (философии целостности). Главным их принципом является то, что каждый из нас индивидуален и неповторим, а это значит, что и подход к релаксу с восстановлением здоровья также должен быть уникальным.

Так что миссия этого загородного комплекса – предложить гостям альтернативный, но действенный и быстрый способ восстановить свои силы с помощью древних индийских терапий: полезной пищи, тишины, спокойной музыки, восстановительных процедур, ряда лечебных программ, полного детоксикации и т.д.

При этом в Shambala врачи используют препараты как природного происхождения, разработанные в собственной фитолаборатории, так и аутентичные аюрведические средства. Их поставляют из Индии. Кстати, идею заведения разрабатывали в свое время вместе с индийскими специалистами.

А еще из плюсов восстановления у Shambala – минимум контактов с другими гостями. Программы отдыха построены таким образом, что отдыхающие не мешают друг другу, почти не пересекаются и не отвлекают от уединения и глубокого ретрита (отграничения общества).

Чем кормят в Shambala Wellness Club

Отдельно стоит остановиться на кухне, которой в Shambala удивят даже привередливых гурманов.

Комплексное вегетарианское меню поражает необычной подачей блюд, ломающих привычные для Украины стереотипы. Так, на одной тарелке повара объединяют сразу шесть разных вкусов: сладкий, соленый, терпкий, горький, острый и кислый. В Shambala считают, что такой подход к еде целебно влияет на ментальное и физическое состояния, позволяя сбалансировать все процессы в организме.

Естественно, каждое блюдо готовят из экологически чистых продуктов (вегетарианских, безглютеновых и безлактозных), а также подают свежие салаты, полезные сытные закуски, вкусные необычные десерты и оздоровительные чаи (с лотосом, разными фитотравами, и даже с гречневой крупой).

Для привередливых клиентов в ресторане есть и традиционные блюда европейской кухни – с мясом или рыбой. Таким образом, сохраняется максимально гибкий подход и баланс к потребностям всех туристов, которые ищут в отдыхе что-то личное.

Shambala Wellness Club у Десны настолько по-настоящему очаровывает, что сюда действительно хочется вернуться снова и снова, чтобы полноценно восстановиться, пополнить свои душевные и физические силы и воспользоваться всеми услугами клуба. Или просто отдохнуть подальше от городского шума и проблем или скрыться от летнего зноя в чистом экологическом и уютном месте.