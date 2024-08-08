Після новин про приєднання: влада Сумщини заявила, що не збирається включати Суджу до складу області

Відомство просить довіряти офіційним джерелам

Сумська районна рада спростувала інформацію, що з’явилась вдень 8 серпня від місцевих ЗМІ, щодо включення міста Суджа та Суджанського району РФ до складу Сумського району Сумської області.

Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці ради.

"Офіційно. Сумська районна рада не розглядає рішення про включення міста Суджа та Суджанського району рф до складу Сумського району Сумської області… В проєктах рішень та порядку денному ради не мається проєкту відповідного рішення, це питання не входить до її компетенції", — зазначили в райраді.

У відомстві також додали, що в цілому сесії Сумської районної ради на сьогодні, 8 серпня, заплановано не було і вона не проводилась. А також попросили довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Що передувало

На одній зі сторінок місцевих ЗМІ з'явилась інформація, що у звʼязку із подіями в Суджанському районі Курської області РФ зʼявився начебто проєкт рішення Сумської районної ради про включення міста Суджа та Суджанського району до складу Сумського району України у вигляді окремої територіальної громади цього району.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 серпня у мережі почала з’являтися інформація про те, що нібито українські військові зайшли на територію РФ і пішли вглиб Курської області. За всі ці дні Україна ніяк не прокоментувала цю інформацію. Як розповів військовий аналітик Костянтин Машовець, вже 7 серпня ЗСУ нібито перерізали важливу рокаду супротивника в Курській області дорогу Рильськ – Коренево – Суджа на відрізку Зелений Шлях – Свердликово.