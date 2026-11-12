Не сміття, а знахідка: як картонні втулки врятують ваші чоботи

Простий прийом стане в пригоді під час сезонного прибирання взуття

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Картонні трубочки, які залишаються після використання паперових рушників або харчової плівки, допоможуть зберегти форму високих чобіт. Їх вставляють усередину як опори, щоб халяви не складалися й на місцях згинів не утворювалися заломи.

Як пристосувати втулки для зберігання взуття, розповідає "Телеграф". Для цього підійдуть достатньо довгі й міцні трубочки: коротка втулка від туалетного паперу не підтримає високу халяву по всій довжині.

Спочатку очистьте чоботи та дайте їм повністю висохнути, зокрема всередині. Візьміть по одній чистій сухій втулці для кожного чобота, перевірте, чи немає на картоні залишків плівки або інших матеріалів. Розправте халяву й обережно вставте трубочку вертикально. Добирайте діаметр так, щоб опора вільно входила всередину: заштовхувати її із силою та розтягувати взуття не потрібно.

Опора має вільно входити всередину чобота, не розтягуючи халяву Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Поставте пару на полицю або на дно шафи, залишивши місце над халявами. Не притискайте їх зверху коробками чи іншим взуттям – картон може зім’ятися під вагою. Втулки залишайте всередині до наступного використання чобіт, а якщо вони розмокли чи втратили жорсткість, замініть сухими й цілими.

Як повідомляв "Телеграф", правильне зберігання взуття допомагає літньому та осінньому взуттю прослужити не один сезон.